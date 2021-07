Rimac en Bugatti fuseren en het resultaat zal ongetwijfeld snelheid zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Rimac en Bugatti zullen "krachten bundelen" onder de paraplu van een nieuw bedrijf, genaamd Bugatti Rimac, met Mate Rimac, de oprichter van Rimac, die de CEO wordt.

Dat zal ervoor zorgen dat Rimac een groep bedrijven wordt, aan de ene kant zal Bugatti Rimic zich richten op het ontwerp en de productie van hypercars, waarbij beide merken als afzonderlijke merken blijven opereren, dus we zullen in de toekomst nog steeds Rimac- en Bugatti-modellen zien.

Rimac Group wordt meerderheidsaandeelhouder, maar Porsche en Hyundai hebben beide minderheidsbelangen, net als andere investeerders.

Zowel Rimac als Bugatti zullen de huidige productiefaciliteiten behouden, respectievelijk opererend vanuit Zagreb, Kroatië en Molsheim, Frankrijk - maar in 2023 zal de Rimac Campus worden geopend en het nieuwe hoofdkantoor worden voor Bugatti Rimac, dat het centrum zal zijn voor onderzoek en ontwikkeling voor de toekomst hyperautos.

De nieuw gevormde Rimac Technology zal zich afsplitsen van de Rimac Group. Deze volledige dochteronderneming zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en productie van componenten, zoals batterijsystemen en EV-aandrijflijnen, en zal blijven samenwerken met andere autobedrijven.

"Rimac en Bugatti passen perfect bij wat we allemaal op tafel brengen. Als jong, wendbaar en snel auto- en technologiebedrijf hebben we ons gevestigd als een pionier in de sector op het gebied van elektrische technologieën", aldus Mate Rimac.

"Ik kan niet beginnen te vertellen hoe enthousiast ik ben over het potentieel van deze twee ongelooflijke merken die kennis, technologieën en waarden combineren om in de toekomst een aantal echt speciale projecten te creëren."

Wat de samenwerking precies zal opleveren, valt nog te bezien, maar je hebt geen glazen bol nodig om erachter te komen dat een elektrische Bugatti op basis van Rimacs technologie erg op de kaart staat. Rimac zal meer vertellen over de toekomst van zijn bedrijf tijdens een live-evenement op 5 juli, dat je kunt bekijken via de onderstaande video.

Geschreven door Chris Hall.