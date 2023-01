BMW: We willen niet dat Apple of Google alle voertuiginteracties overnemen - dit is absoluut onze ruimte

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - BMW heeft de afgelopen jaren het voortouw genomen bij een aantal ontwikkelingen van Apple in de auto-industrie en was vaak het eerste merk dat de meer geavanceerde functies van de iPhone aanbood.

Het was het eerste merk dat draadloze Apple CarPlay aanbood - en het was inderdaad niet geïnteresseerd in het aanbieden van Android Auto totdat ook dat draadloos kon - maar het was ook het eerste merk dat Apple CarKey ondersteunde, nadat het had samengewerkt om de standaard vast te stellen die daaraan ten grondslag ligt.

Maar er is een grens aan hoe ver BMW Apple of Google wil laten gaan als het gaat om de controle van zijn voertuigen. Hoewel BMW graag ziet dat Apple CarPlay of Android Auto een reeks telefoonfuncties in een auto aanbieden, is er een grens als het gaat om het besturen van autofuncties.

In een interview met Frank Weber, BMW-bestuurslid en hoofd technologie bij het Duitse automerk, vroegen we wat BMW vond van de wens van Apple om alle schermen in een auto over te nemen en een gigantische CarPlay-ervaring te runnen.

Deze ervaring werd getoond op WWDC 2022 en zal naar verwachting worden ondersteund in een reeks van 2023 lanceringsvoertuigen. Maar hoe zou BMW het vinden om de controle over te dragen aan een derde partij?

"Daar houden we niet van," zei Weber, "want dit is een BMW en geen Apple Car."

Weber wilde duidelijk maken dat telefoonfuncties zeer welkom waren: "we willen een prettige ervaring [voor] hoe je typische telefoonfuncties en die interacties die je gewend bent op de telefoon integreert," benadrukte Weber, "maar dan komt er een ruimte die op de auto gericht is en dat is zeker onze ruimte."

Apple CarPlay is ongetwijfeld populair. Velen stappen nu in hun auto, laten hun telefoon aansluiten en omzeilen elke voorziening die de fabrikant van de auto mogelijk heeft voorzien voor belangrijke entertainmentdiensten.

Er is echter altijd een keerzijde geweest aan het gebruik van een dienst als Apple CarPlay, en dat is de integratie. Terwijl het hoofdscherm wordt overgenomen en misschien muziek ID in de cluster of heads-up display, als je ervoor kiest om iets als Apple Maps of Waze te gebruiken, zul je merken dat je niet hetzelfde niveau van integratie krijgt als met de eigen systemen van de auto.

"Als het gaat om het besturen van een auto, het zoeken naar een laadstation, het beoordelen van het laadstation, dit is je selectie van laadstations, wat gebeurt er in de buurt - we willen als BMW die klantinteractie hebben en het niet aan Apple overlaten."

"Er zijn steeds meer functies, vooral voor elektrische voertuigen - wat is de conditie van de batterij? Is het warm? Is het koud? Hoe laat kom je aan op een bestemming? - dit heeft niets te maken met een telefoon die de controle binnen je voertuig overneemt," zegt Weber.

Het doel van Apple voor de volgende generatie CarPlay is om de interface te bieden voor veel meer functies dan alleen entertainment, door een Apple-ervaring te bieden voor alle displays in de auto - inclusief het stuurwiel en zaken als de brandstofmeter, de snelheidsmeter of de klimaatregeling.

Over hetzelfde onderwerp zei Christophe Grote, SVP van elektronica en software bij BMW tijdens een sessie tijdens CES 2023, dat Apple zou worden ondersteund via telefoonspiegelfuncties, maar een volledig systeem dat verder gaat dan telefoonspiegeling zou niet worden ondersteund.

Apple wordt er door BMW niet uitgepikt: Google bevindt zich in dezelfde positie en BMW is niet bereid om de volledige Google Automotive Services aan te bieden (zoals bijvoorbeeld in Polestar of Volvo), vooral vanwege de licenties en wat er gebeurt met klantgegevens. BMW wil die niet overdragen aan Google.

BMW zal echter wel overstappen op een Android-platform voor Operating System 9, de volgende generatie software voor in de auto.

Maar wat BMW doet, is het open source Android Automotive OS gebruiken, volledig aangepast voor een BMW-ervaring en met een reeks native apps van de Faurecia Aptoide app store - waarbij BMW de volledige controle behoudt, in plaats van een deel daarvan over te dragen aan Google.

De focus van moderne auto's verschuift van het traditionele domein van rijden en besturing naar digitale verbonden ervaringen, maar het is duidelijk dat BMW de controle wil behouden en een eigen ervaring wil ontwikkelen, zonder de connectiviteit en ervaringen van Apple en Google op te offeren.

