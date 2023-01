BMW wil vanaf 2025 heads-up display op volledig windscherm in auto's hebben

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - BMW heeft zijn visie uiteengezet voor een heads-up display (HUD) met een volledig scherm om in de toekomst uw realiteit tijdens het rijden te verbeteren.

Bij de onthulling van de BMW i Vision Dee op CES 2023 heeft BMW een concept getoond waarbij de hele voorruit, het grootste oppervlak in de auto, kan worden gebruikt als HUD.

Met behulp van projectietechnologie is het idee om van de huidige situatie, waarbij een klein deel van de voorruit enige informatie geeft, over te stappen naar een toekomst waarin meer van de lege ruimte constructief kan worden gebruikt.

Het idee is dat de bestuurder zijn ogen op de weg kan houden, in plaats van naar beneden te kijken in een display. Momenteel biedt BMW bijvoorbeeld navigatie in AR-stijl aan, maar die bevindt zich op het centrale display in de auto, dus om er ten volle van te profiteren, moet je van de weg weg kijken.

Het spannende aan dit voorstel is dat BMW deze technologie vanaf 2025 wil gebruiken in wat het de Neue Klasse noemt.

Het BMW i Vision Dee concept dat werd onthuld op de technologiebeurs in Las Vegas gebruikt niet alleen projectietechnologie voor de HUD op de voorruit, maar maakt ook meer gebruik van de zijruiten, met de mogelijkheid om je eigen avatar erop te projecteren.

Dit is bedoeld om een beetje plezier toe te voegen aan de welkomstervaring: als je de auto nadert, kun je worden begroet door je eigen avatar, wat de personalisatie-ervaring nog verder bevordert.

Dit is niet de eerste keer dat BMW projectie gebruikt in zijn conceptwagens. De recente Mini Aceman Concept projecteerde bijvoorbeeld kaartbeelden op het dashboard, wat de interieurervaring opnieuw verbeterde en vlakke oppervlakken veel functioneler maakte.

Wat de echte manifestatie van die schermvullende HUD-technologie betreft, kunnen we niet wachten om die in 2025 in actie te zien.

Geschreven door Chris Hall.