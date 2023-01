BMW onthult van kleur veranderend autoconcept, de BMW i Vision Dee

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - BMW heeft het deksel getrokken van een auto die van kleur kan veranderen, dankzij de toepassing van kleuren E Ink technologie.

In navolging van de zwart-witte BMW iX Flow die het hoogtepunt was van CES 2022, is BMW nog een stapje verder gegaan om op CES 2023 een van kleur veranderende auto te presenteren.

In tegenstelling tot het vorige model dat schakelde tussen monochrome tinten en gebaseerd was op het BMW iX productiemodel, is de nieuwe van kleur veranderende huid toegepast op een concept, genaamd de BMW i Vision Dee.

Dee staat voor "digital emotional experience" en er is veel meer aan deze auto dan alleen de veranderende kleur.

Maar hoe heeft BMW dit voor elkaar gekregen? Het werkte samen met E Ink om de auto te bedekken met 240 E Ink segmenten, die elk afzonderlijk worden aangestuurd en tot 32 verschillende kleuren kunnen weergeven. Net als bij de iX Flow zijn de panelen lasergesneden en aangepast aan gebogen oppervlakken om het effect te creëren.

Het resultaat is dat zowat elke kleurencombinatie kan worden bereikt, wat betekent dat de auto kan worden aangepast aan uw stijl, uw stemming of uw outfit van de dag - en het duurt slechts enkele seconden om het ontwerp te veranderen.

De BMW i Vision Dee biedt veel meer dan alleen kameleontische vaardigheden. Hij is ontworpen om de fysieke en de virtuele wereld met elkaar te laten versmelten door bijvoorbeeld projectietechnologie voor het interieur, waardoor je avatar op het raam kan worden weergegeven en de hele voorruit kan worden gebruikt als heads-up display.

Deze auto is ontworpen om te kunnen glijden tussen realiteiten, meer dan alleen een voertuig om de fysieke wereld te verkennen, je kunt in de virtuele wereld glijden en digitale inhoud binnenhalen om de ervaring te verbeteren.

Wij houden vooral van de nieuwe vormgeving van de BMW grille aan de voorkant van de auto, die dankzij de E Ink panelen nu meer als een stel ogen kan fungeren, die digitaal op je kunnen reageren in de fysieke wereld.

Het interieur heeft ook meer weg van een comfortabele lounge, waarbij de ramen op verzoek kunnen worden gedimd.

Natuurlijk, het is slechts een concept, maar er zijn een aantal interessante ideeën hier - en het klinkt alsof BMW gaat pushen om vanaf 2025 een volledig windscherm met heads-up display-mogelijkheden op zijn productieauto's te hebben.

