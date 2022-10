Dit is de BMW XM: Supersterke luxe SUV komt in 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

PALM SPRINGS, CA (Pocket-lint) - De BMW Concept XM werd eind 2021 voor het eerst onthuld en moest de krachtigste M auto ooit worden. Het feit dat het een SUV is in plaats van een sportieve berline, laat BMW M zien dat het de trends volgt, die allemaal wijzen op een steeds groter wordend verlangen naar grotere, gedurfdere, SUV-achtige auto's.

De BMW XM werd medio 2022 bevestigd en we hebben hem in oktober 2022 in Palm Springs, Californië, ingehaald. De BMW XM heeft de orderboeken geopend, met leveringen die in 2023 worden verwacht.

BMW XM ontwerp

De BMW XM is niet alleen een nieuw X model dat de M behandeling heeft gekregen, hij is ontworpen als derde pijler aan de top van BMW's aanbod. De 7-serie zit aan de ene kant, de BMX X7 aan de andere.

Dat verklaart enkele kenmerken van de BMW XM, zoals het gesplitste koplampontwerp met de bovenste dagrijverlichting gescheiden van de licht verzonken actieve LED Matrix koplampen die eronder zitten. Je vindt dit ook op de 7 Serie en de X7, met als doel een familiegevoel te creëren.

De iconische nierengrille is compacter dan bij de BMW iX, maar je ziet de algemene gelijkenis met BMW's speciaal gebouwde elektrische SUV (of SAV zoals BMW ze graag noemt), maar je voelt ook dat de BMW XM iets speciaals is.

En u hebt gelijk. De BMW XM is ontworpen om twee werelden met elkaar te versmelten: het sportieve erfgoed waar BMW M bekend om staat en het luxueuze comfort van de BMW 7 Reeks. Het is misschien een onwaarschijnlijke combinatie, maar zodra u in de BMW XM zit, werkt het echt.

Vooraan is de BMW XM wat u van een M wagen mag verwachten. Hij heeft sportzetels, ontworpen om u stevig op uw plaats te houden terwijl u door de bochten scheurt, maar de tweede rij is echt ruim, met veel beenruimte, een bijna vlakke vloer en een uniek kenmerk - zetelkussens op de achterdeuren.

Dit interessante stukje interieurdesign houdt in dat wanneer de deur gesloten is, de overgang tussen de stoel en de zijkant van de auto extra wordt opgevangen. Het resultaat? Het betekent dat je niet met je gezicht naar voren hoeft te zitten, maar meer in een hoek kunt zitten, waardoor het veel gemakkelijker is om met de andere persoon achterin de auto te praten.

In zekere zin is de achterkant van de BMW XM als een weelderige loungeruimte, ontworpen om samen te zijn, terwijl de voorkant meer weg heeft van een prestatiegerichte BMW. Het is een hybride design - en ook een hybride aandrijflijn.

BMW XM vermogen en prestaties

Waar de BMW XM zich wil onderscheiden van andere performance SUV's, zoals de Aston Martin DBX707, is de presentatie van een plug-in hybride aandrijflijn.

Er is een 4,4-liter V8-motor gekoppeld aan een 145 kW motor, wat een gecombineerd vermogen oplevert van 653 pk of 480 kW. Daarmee doet de BMW XM 0-62mph in 4,3 seconden, wat geen sinecure is.

Eind 2023 wordt echter de BMW XM Label Red aan het gamma toegevoegd, die het vermogen verhoogt tot 748 pk of 550 kW. Dat wordt het krachtigste weglegale BMW M model ooit, dat is de kop die BMW hanteert.

De batterij heeft een capaciteit van 25,7 kWh en is goed voor ongeveer 50 mijl elektrisch rijden - en ondersteunt snelheden tot 100 km/u - dus het is ook een aantrekkelijke optie voor praktisch gebruik. Dit is niet alleen om met de V8 te rijden voor de sensatie van het uitlaatgeluid, maar om geruisloos en zonder uitstoot door stedelijke gebieden te cruisen. Als plug-in hybride kunt u hem thuis opladen om optimaal te profiteren van de elektrische aandrijving.

BMW XM interieur en techniek

Het interieur van de BMW XM krijgt hetzelfde soort gebogen display als de BMW iX, zoals in de nieuwe 7 Reeks en de nieuwe BMW X7. Ook dit is een kenmerk van BMW's topmodellen en het BMW Operating System 8.0 draait erop.

U krijgt een volledige reeks slimme rijtechnologieën en hulpfuncties, maar dat OS betekent ook dat het via de lucht kan worden bijgewerkt, uw smartphone ondersteunt en u een volledige reeks verbonden functies biedt. Er is nog steeds de geëvolueerde iDrive controller, evenals touch-ondersteuning - maar we zouden het bij knoppen houden als je niet wilt dat je grote display onder de vingerafdrukken komt te zitten.

Dit is ook geen auto die is geminimaliseerd omwille van de prestaties. In plaats daarvan is het geheel voorzien van enige flair, waaronder een unieke dakhemel die voortborduurt op de hoekige ontwerpen die elders te zien zijn en die verlicht is, zodat hij past bij de kleuren van de omgevingsverlichting die u elders aantreft.

Er zijn echter niet veel opties. Omdat het model is ontworpen als vlaggenschip, wordt vrijwel alles standaard geleverd, dus je zult niet snel een iets goedkoper model vinden.

We zullen moeten wachten tot we met de BMW XM hebben gereden om meer te melden over de technische ervaring in het interieur, maar we verwachten dat die vrijwel gelijk zal zijn aan die van de BMW iX.

BMW XM prijzen

De BMW XM begint bij 145.885 pond en op de website van BMW kun je de auto zelf ontwerpen en bestellen. Leveringen worden verwacht in 2023. Het lijdt geen twijfel dat hij duur is - en hij is echt gericht op de Amerikaanse markt. We verwachten u in 2023 meer te kunnen brengen.

