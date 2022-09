BMW stapt over op Alexa voor spraakassistentie in de auto

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Naast de reeks nieuwe productlanceringen, waaronder een nieuwe generatie Echo Auto, kondigden Amazon en BMW tijdens het showcase-evenement van woensdag een samenwerking aan.

De autofabrikant stapt over op Alexa als zijn spraakassistent voor in de auto. Het heeft onthuld dat het de technologie van Amazon binnen "de komende twee jaar" in voertuigen zal toepassen.

Momenteel gebruikt BMW zijn eigen software voor steminteractie - BMW Intelligent Personal Assistant. Er wordt echter een nieuw systeem ontwikkeld rond het Alexa-platform om een "natuurlijkere dialoog tussen bestuurder en voertuig" te bieden.

Klanten kunnen echter kiezen tussen de BMW stemassistent of Alexa. Ze kunnen er ook voor kiezen om beide assistenten naast elkaar te laten werken, als ze dat willen.

"Dit brengt de digitale ervaring naar een geheel nieuw niveau", aldus BMW senior vice-president Stephan Durach.

"Deze samenwerking met BMW is een geweldig voorbeeld van waar Alexa Custom Assistant voor ontworpen is - om het voor bedrijven sneller en gemakkelijker te maken om aangepaste intelligente assistenten te ontwikkelen voor vrijwel elk apparaat," voegde Amazon executive, Dave Limp, toe.

Alexa ingebouwd in een auto is een relatief nieuw concept, hoewel de nieuwe Echo Auto is ontworpen voor alle bestuurders om de assistent toe te voegen aan hun rijervaring. In tegenstelling tot het vorige model wordt hij geleverd met een zelfklevende bevestiging, zodat hij overal kan worden geplaatst, en is hij kleiner en slanker dan voorheen.

Geschreven door Rik Henderson.