BMW wil dat u maandelijks betaalt voor luxefuncties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - BMW heeft er geen geheim van gemaakt dat het regelmatig inkomsten wil genereren uit zijn voorraad auto's over de hele wereld, en heeft al in 2020 zonder al te veel verhullingen over het idee gesproken.

Het initiatief haalt nu echter weer de krantenkoppen, nu de onlangs gelanceerde prijsplannen voor sommige van zijn auto-abonnementen worden gedeeld, en in sommige gevallen ongeloofwaardig zijn.

De BMW ConnectedDrive shop toont een reeks opties die u kunt toevoegen aan uw BMW, waarvan vele gewoon functies inschakelen voor hardware die al is ingebouwd in uw auto.

Dat betekent bijvoorbeeld dat u maandelijks £ 15 kunt betalen om de verwarming van de voorzetels in uw auto in te schakelen, of een eenmalig bedrag van £ 350 kunt betalen om die optie eeuwigdurend te hebben.

Of misschien wilt u een automatische omschakeling tussen grootlicht en gewone verlichting - die assistent kost 10 pond per maand, of 200 pond om voor altijd te gebruiken.

Het idee om een beetje extra te betalen voor een modificatie die je ervaring in een auto een beetje kan verbeteren is niets nieuws, maar het feit dat de techniek er al is en je gewoon betaalt om een softwareblok te ontgrendelen is moeilijker te slikken.

Als BMW's inspanningen op dit gebied resulteren in een inkomstenstroom die in de lijn ligt van de verwachtingen, dan zullen deze microtransacties waarschijnlijk een blijvertje zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills.