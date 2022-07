BMW Besturingssysteem 8 zal draaien met Android Automotive op sommige toekomstige BMW modellen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - BMW heeft stilletjes aangekondigd dat het Android Automotive gaat gebruiken op een aantal toekomstige BMW modellen.

De auto's van het bedrijf gebruiken hun eigen gebruikersinterface, momenteel BMW Operating System 8 dat draait op een Linux-gebaseerd platform, maar de nieuwe aankondiging bevestigt dat het bedrijf Android Automotive in de toekomst zal omarmen.

De overstap is bedoeld om meer maatwerk voor de klant en "uitgebreide digitale functies en opties" mogelijk te maken, aldus BMW.

Android Automotive is het platform van Google voor in de auto. Het heeft de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen, maar dat betekent niet dat je een software-ervaring krijgt zoals bij de nieuwste Android-smartphone.

In plaats daarvan biedt het een platform voor autofabrikanten om mee te werken en het is waarschijnlijk dat, visueel, de in-car ervaring die BMW biedt hetzelfde zal blijven, vasthoudend aan het vertrouwde BMW Operating System dat de laatste 10 of zo jaar is geëvolueerd.

Android Automotive kan een Google-achtige ervaring hebben - zoals je bijvoorbeeld zult vinden in Polestar - maar het is waarschijnlijk dat BMW Android Automotive gaat gebruiken om het gemakkelijker te maken om ermee te ontwikkelen, in plaats van omdat ze bijvoorbeeld Google Maps willen aanbieden.

Sterker nog, het is mogelijk dat er geen Google-diensten deel uitmaken van het aanbod. Zoals we al zeiden, is het waarschijnlijk dat er geen grote verandering zal zijn in het visuele uiterlijk, omdat BMW de ervaring voor BMW klanten zal willen behouden.

"We integreren de beste aspecten van alle werelden - dat kunnen onze eigen in-house ontwikkelingen zijn, Open Source of commerciële softwareproducten, afhankelijk van hoe de specifieke oplossing eruitziet", aldus hoofdontwikkelaar voor de digitale rijervaring, Stephan Durach.

"We zorgen ervoor dat onze klanten altijd genieten van een unieke, op maat gemaakte digitale ervaring in hun auto."

BMW heeft bevestigd dat Android Automotive vanaf maart 2023 in sommige auto's zal worden gebruikt en we vermoeden dat we kleine indicatoren van de extra opties die het biedt zullen zien uitgelicht in toekomstige lanceringen.

Geschreven door Chris Hall.