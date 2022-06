BMW iX1 is een compacte elektrische crossover, boordevol techniek

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De derde generatie van de BMW X1 is aangekondigd, de kleinste van BMW's X-serie modellen en precies in het midden van het crossover-territorium.

Als auto met verbrandingsmotor heb je de keuze tussen voorwielaandrijving of vierwielaandrijving, wat deze auto een beetje anders maakt en een ideale uitloopauto voor een klein gezin.

Maar het nieuws van de verbrandingsversie - met twee benzine- of twee dieselopties - raakt enigszins op de achtergrond door het nieuws dat deze ook verkrijgbaar zal zijn als puur elektrische auto, onder de naam BMW iX1.

De aanpak is vergelijkbaar met die van de BMW iX3, met een paar aanpassingen om hem te onderscheiden van het verbrandingsmodel, maar verder ziet hij er vrijwel hetzelfde uit.

Dit zal waarschijnlijk in de smaak vallen bij degenen die verkocht zijn aan de stijl en iets conventioneels willen, in plaats van de iets dramatischere afwijkingen van de norm die je elders zult vinden. In wezen is het een geweldige "mijn eerste elektrische auto" voor iedereen die al een BMW-fan is.

De iX1 heeft echter vrij hoge specificaties. Om te beginnen is hij vierwielaangedreven, met motoren op zowel de voor- als de achteras, met een gecombineerd vermogen van 313 pk of 230 kW. De iX1 xDrive30 levert een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 5,7 seconden.

De geclaimde actieradius bedraagt 413-438 km, wat redelijk klinkt en vrij typisch is voor een model van dit formaat. De batterij is ingekapseld in de bodem van de carrosserie, maar zorgt wel voor een kleine vermindering van de bagageruimte tot 490 liter, vergeleken met 540 liter in de verbrandingsmodellen.

De batterij biedt 64,7 kWh bruikbare energie, kan worden opgeladen op 11 kW met 22 kW als optie en ondersteunt 130 kW gelijkstroomoplading. Dat is niet de snelste accu die er is - Hyundai en Kia bieden bijna de dubbele laadsnelheid - maar hij brengt je wel in 29 minuten van 10 naar 80 procent lading.

Het interieur wijkt veel verder af van dat van de BMW iX3, want het is veel moderner, net als dat van de BMW iX. Zo zijn er minder knoppen en wordt het interieur aangestuurd door BMW Operating System 8.

Dat is ontworpen om veel intuïtiever te zijn, geweldige stembediening te ondersteunen in de vorm van Hey BMW, terwijl het ook Android Auto en Apple CarPlay biedt.

Wat zal opvallen is het vegen interieur display, multifunctionele knoppen van het stuurwiel en de heads-up display. De curve van dat display bestaat uit een 10,25-inch bestuurdersdisplay en een 10,7-inch centraal display.

Er is heel wat technologie ingebouwd, waaronder UWB - ultra wideband - waarmee je kunt ontgrendelen met digitale sleutels op je smartphone, terwijl de cartografie naar verluidt meer gegevens bevat over waar je kunt stoppen en je auto kunt opladen.

Deze crossover zal zeker in de smaak vallen, met zijn verhoogde rijhoogte, BMW kwaliteit en opgefriste uiterlijk, en biedt een elektrische optie van topklasse.

De BMW iX1 is verkrijgbaar in oktober 2022 en kost vanaf £ 36.225 voor de verbrandingsmodellen, de prijs voor de iX1 moet nog worden bevestigd.

Geschreven door Chris Hall.