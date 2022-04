De BMW 7 Reeks is volledig herwerkt, met de i7 als de elektrische keuze voor VVIP's

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BMW heeft de nieuwste versie van de 7-serie onthuld, met voor het eerst een volledig elektrische versie.

Deze luxueuze berline zet ook een stap voorwaarts als auto om in te rijden, want hij zal nu uitsluitend beschikbaar zijn in zijn vorm met lange wielbasis. Hoewel we vooral geïnteresseerd zijn in de versie met i7-aandrijving, zal er in Europa ook een dieselversie komen, evenals plug-in hybride-opties en modellen met M-aanduiding in de toekomst.

Interessant genoeg wordt hij in Europa gelanceerd als de BMW i7 voordat andere versies volgen in 2023, dus het is een geval van elektrische auto eerst.

Aan de buitenkant wordt de BMW 7 Reeks beschreven als "monolithisch", met de vaak beruchte nierengrille die nu andere recente modellen weerspiegelt en deze auto definieert.

Er zit een zekere conventionaliteit in, die meer lijkt op de uitvoerende berline die je zou verwachten en die niet te ver gaat in futuristisch design. We kunnen het niet helpen te denken dat er een old school Bentley vibe aan zit.

De BMW i7 is voorzien van een paar motoren die 544 pk (400 kW) leveren en een actieradius van 310 mijl hebben. De bodem van de auto bevat een 101,7 kWh batterij, terwijl er ondersteuning is voor het opladen tot 195 kW, waardoor dit een geweldig model is om langere afstanden mee af te leggen. Hij is niet zo ruim als de concurrerende Mercedes EQS.

In de toekomst komt er ook een versie van de i7 met M-logo, de i7 M70 xDrive. Deze zal meer dan 600 pk leveren en een 0-100 km/u-tijd van minder dan 4 seconden halen.

Hoewel de buitenkant van de auto niet al te futuristisch is, is het interieur dat wel. Er zijn meer schermen, met de nadruk op comfort en luxe, om ervoor te zorgen dat de inzittenden volledig uitgerust, vermaakt of geïnformeerd op hun bestemming aankomen.

Dit omvat BMW's 31,3 inch 8K Theatre Screen (aangedreven door Amazon Fire TV), terwijl het voorste scherm ook streaming ondersteunt, zodat de bestuurder YouTube kan inhalen terwijl hij de auto oplaadt.

De auto wordt aangedreven door het nieuwste BMW Operating System 8 - zoals ook te vinden in de nieuwe BMW iX - en er is ondersteuning voor automatisch rijden en parkeren, waarbij BMW claimt dat de auto autonomie op niveau 3 zal bieden.

Daarnaast komt er smartphone-bediening voor de BMW 7 Serie, zodat u op afstand kunt parkeren en de auto routes tot 200 meter kan onthouden, zodat u de auto op afstand kunt oproepen om bijvoorbeeld van uw garage naar uw voordeur te rijden, en dat komt bovenop de ondersteuning van digitale sleutelfuncties.

De achterbank heeft verstelbare rugleuningen, de armsteunen zijn verwarmd en er zijn diverse pluche interieuropties, waaronder Merinoleder of kasjmierwol.

En ja, omdat de nadruk ligt op het vervoer van belangrijke passagiers, is er ook een gepantserde versie van de 7 Serie in ontwikkeling.

De prijs is vanaf £108.305 / $119.300 / €135.900 - maar het goede nieuws is dat de configurator live is op BMW's website, dus u kunt uw auto nu al gaan samenstellen.

Geschreven door Chris Hall.