BMW's i7 EV wordt gelanceerd in april, hier is onze eerste glimp

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BMW heeft ons geplaagd met enkele cryptische persfoto's rond zijn aanstaande volledig elektrische sedan, de i7 . Hoewel de afbeeldingen niet al te veel verklappen over de algehele styling van de auto, is de verlichte omlijsting van de grille prominent aanwezig.

Het lijkt erop dat we een soortgelijke langgerekte grille kunnen zien als die van de BMW iX , en of dat een goede zaak is of niet, hangt af van uw persoonlijke smaak. Het is tot nu toe zeker verdeeldheid zaaien.

We kunnen ook een glimp opvangen van het enorme 31-inch 8K ultrabrede scherm dat de passagiers achterin zal vermaken.

BMW zegt dat het scherm "de achterbank verandert in een exclusieve privébioscooplounge waar passagiers hun persoonlijke entertainmentprogramma kunnen selecteren uit een breed scala aan streamingaanbiedingen en ervan kunnen genieten terwijl ze rijden in BMW's nieuwe topmodellen."

De koplampen zijn opnieuw ontworpen en hebben nu een bozer ogend smal profiel met lenzen van kristalglas.

De nieuwe 7-serie zal een panoramisch glazen dak hebben en tal van sfeerverlichtingsfuncties, te bedienen via de verlichte BMW Interaction Bar.

Frank Weber, lid van de Raad van Bestuur van BMW AG for Development, zegt: "de volledig elektrische BMW i7 is ook de krachtigste BMW 7 Serie. Hij combineert de beste rijervaring met de ultieme digitale ervaring. Dit maakt hem tot het ideale voertuig voor vooruitstrevende, verantwoordelijke besluitvormers en avant-garde pioniers."

De auto zal naar verwachting een indrukwekkende actieradius van meer dan 600 kilometer hebben en we zullen meer details hebben wanneer hij volgende maand wordt gelanceerd.

Geschreven door Luke Baker.