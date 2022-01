BMW Theatre Screen is een 31-inch Fire TV voor op de achterbank van je auto

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Autofabrikanten hebben altijd gefantaseerd dat uw auto meer is dan alleen een voertuig om van A naar B te komen. Talloze concepten hebben het idee gestimuleerd dat uw auto een interieur als een lounge heeft, en dat u hem voor uw vrije tijd zult gebruiken, niet alleen voor autorijden werken.

Met de nieuwste generatie elektrische auto's is dit lounge-interieur veel dichterbij gekomen, dankzij de ontwerpmogelijkheden die worden geboden wanneer je niet alle mechanische elementen van een verbrandingsauto in het interieur hoeft te verwerken.

Het BMW Theaterscherm lijkt op veel van de concepten die we eerder hebben gezien, maar deze is een beetje echter. BMW vertelt ons dat "de gepresenteerde functies zeer dicht in de buurt komen van wat we in de nabije toekomst in serieproductie zullen lanceren" - hoewel er geen bevestiging is van wanneer, hoeveel het zal kosten of op welk(e) model(len) het beschikbaar zal zijn.

Het systeem verandert de achterbank van uw auto in een bioscoop, met het 31-inch 32:9-scherm dat vanaf het dak van de auto naar beneden draait, vergezeld van een Hans Zimmer-soundtrack.

Tegelijkertijd wordt de binnenverlichting gedimd en gaan de zonneschermen omhoog, om de perfecte omgeving te creëren om een film te kijken.

Het is een superbrede weergave met een resolutie van 8000 x 2000 pixels, dus het is niet precies hetzelfde formaat van 8K dat je misschien op de tv in je huis hebt, maar het maakt afspelen in verschillende aspecten mogelijk, evenals zoomen.

De bediening gebeurt via de panelen in de deuren van de auto, terwijl de inhoud zelf wordt aangedreven door Fire TV . Dat betekent dat je toegang hebt tot een volledig scala aan inhoud en we gaan uit van alle streamingdiensten die je normaal op Fire TV zou krijgen, dus dat geldt ook voor Disney+ en Netflix.

(BMW geeft aan dat de Chinese markt een andere streamingleverancier zal hebben.)

Natuurlijk heb je een solide verbinding nodig om alles te streamen en de ingebouwde 5G-antenne van de auto regelt dat voor je.

Nu de BMW iX onlangs is gelanceerd als het vlaggenschip van het bedrijf, is het waarschijnlijk dat hier het theaterscherm zal verschijnen, naast het uitstekende Diamond Surround Sound-systeem van Bower & Wilkins dat al een optie is voor de auto.

We hebben dat geluidssysteem zelf gehoord - dit klinkt als een geweldige opstelling voor diegenen die willen ontspannen en films willen kijken achter in hun auto.

Dat is misschien voorbehouden aan de VVIP die wordt bestuurd, of het is misschien gewoon een geweldige manier om The Wheel of Time in te halen terwijl u uw auto oplaadt.