BMW demonstreert E Ink van kleur veranderende auto op CES 2022

(Pocket-lint) - BMW heeft CES 2022 omarmd en niet alleen de krachtigste versie van zijn vlaggenschip BMW iX onthuld - de iX M60 - maar heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om te pronken met een reeks andere technologieën.

Een interessante demonstratie is de van kleur veranderende auto, waarbij het idee is dat hoewel interieuraanpassing nu gebruikelijk is dankzij sfeerverlichting, je vaak alleen maar vastzit aan één exterieurkleur voor je auto, de hele tijd.

Maar de BMW iX Flow ziet de buitenkant van de auto met een speciale wrap die gebruik maakt van E Ink-technologie. Ja, hetzelfde spul dat je Amazon Kindle aandrijft en een verandering tussen verschillende tinten mogelijk maakt.

Maar door een lading op de E Ink-bekleding aan te brengen, keert het materiaal de pigmenten die het bevat om en beweegt tussen donker en licht. Hierdoor kan de BMW iX Flow met een druk op de knop van exterieurkleur veranderen.

"De BMW iX Flow is een geavanceerd onderzoeks- en ontwerpproject en een geweldig voorbeeld van het vooruitstrevende denken waar BMW om bekend staat", zegt Adrian van Hooydonk, hoofd van BMW Group design.

Hoewel dit meestal alleen maar sterrenkijken is, wijst BMW erop dat het veranderen van kleur de efficiëntie van de auto kan verhogen, met wit reflecterende warmte van de zon, of donkere tinten die meer warmte absorberen - iets dat ook kan worden toegepast op interieuroppervlakken, zoals het dashboard.

De meeste waarnemers zullen in plaats daarvan nadenken over hoe geweldig dit zou zijn als een vluchtauto, die met een druk op de knop van kleur kan veranderen.