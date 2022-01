BMW iX M60 geeft deze elektrische SUV de M-behandeling

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De BMW iX is de elektrische auto van het bedrijf. Op basis van de ontwikkeling die de iNEXT-concept de afgelopen jaren heeft ingezet, voegt de BMW iX een nieuwe variant toe aan zijn aanbod. Maar dit is een variant die je met open armen zult ontvangen.

Op zoek naar wat BMW M punch aan de BMW i cool, oude wereld en nieuwe samensmelting, dit is een eersteklas kijk op een toch al hoogwaardige auto.

De meeste kenmerken van deze auto zijn gebaseerd op het verhoogde vermogen. Hij levert tot 619 pk of 455 kW aan motorvermogen, wat een tijd van 0-100 km/u betekent in 3,8 seconden.

Dit is nogal wat meer dan het xDrive 50-model dat 500 pk/370 kW levert.

BMW zegt dat het nieuwe M60-model een actieradius van 557 mijl zal bieden, terwijl de acceleratie soepel en consistent zal zijn tot aan de elektronisch begrensde topsnelheid van 250 km/u.

Er zijn ook enkele ontwerpwijzigingen, met 22-inch wielen en klassieke BMW M blauwe remklauwen, terwijl de ophanging is ingesteld voor betere prestaties van het vierwielaandrijvingssysteem.

Naar het interieur en je krijgt het Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System, een interieurcamera, soft close deuren, geventileerde massagestoelen en tal van andere goodies.

En dat zou u ook moeten doen, want er is een gezonde prijssprong ten opzichte van de andere modellen in het iX-assortiment, met de iX M60 vanaf £ 111.905.

Veel van wat je van deze futuristische auto krijgt, is natuurlijk hetzelfde als wat goedkopere modellen bieden: het nieuwste infotainmentsysteem met besturingssysteem 8 en een nieuw verbeterde stemassistent, een voortreffelijk interieurontwerp, een geweldige rit en veel ruimte.

De BMW iX M60 zal in de zomer van 2022 in het VK worden uitgerold en geprijsd zoals het is, lijkt het de Tesla Model X stevig in het vizier te hebben.