BMW XM geeft een voorproefje van de krachtigste auto uit de M-serie - en het wordt een hybride

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BMW heeft een nieuwe conceptauto onthuld, die een voorproefje geeft van de BMW XM, een nieuw model uit de M-serie dat eind 2022 in productie gaat.

BMW heeft al verrassend veel over deze auto onthuld: het wordt alleen een model uit de M-serie, maar met de X in de naam en de SUV-looks is het duidelijk dat dit geen sportwagen is zoals de M1.

In plaats daarvan pronkt het BMW XM-concept met een nieuwe voorkant voor BMW-luxemodellen: het is hoekig, met een vleugje Lexus erover en er is zeker geen verkleining van die bevertanden of niergrille, zoals het is meer beleefd bekend.

Elektrificatie blijft hier een deel van het verhaal, aangezien de BMW XM een plug-in hybride zal zijn. Dat betekent dat hij een vrij grote batterij zal hebben – goed voor 80 kilometer actieradius – terwijl er een V8-motor zal zijn in combinatie met een elektromotor om een gecombineerde 550 kW of 750 pk te leveren, en een maximumkoppel van 1000 Nm.

TomTom Go Navigation App is een premium mobiele navigatie-app voor alle bestuurders, met een gratis proefperiode van drie maanden Door Pocket-lint International Promotion · 1 December 2021

Het nieuwe model zal worden geassembleerd in de Spartanburg-fabriek in de VS, de doelmarkt voor dit model.

Er zijn enkele interessante details in het ontwerp, vooral rond de achterkant van de auto, terwijl het interieur een cockpit krijgt die is gericht op de bestuurder, met een gebogen display en een bruin lederen interieur.

Het brede gebruik van koolstofvezel en kopertinten zorgt voor die sportieve look, aangezien BMW de kloof tussen luxe en prestaties wil overbruggen.

Een deel hiervan zal ongetwijfeld op de BMW XM blijven staan, een deel zal waarschijnlijk verloren gaan in de diepten van de geschiedenis van conceptcars - maar wat deze auto echt probeert te doen, is prestaties en elektrificatie op een aantrekkelijke manier combineren.