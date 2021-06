Je BMW kan zijn eigen parkeerplaats betalen dankzij app-update

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Autofabrikanten vertellen ons voortdurend meer connectiviteit en draadloze updates zullen ons leven gemakkelijker maken - en nu is dat eindelijk waar.

RingGo heeft bevestigd dat zijn app beschikbaar zal zijn op BMW-modellen met besturingssysteem 7 - dat zijn autos die sinds juli 2018 zijn gebouwd - waarmee je kunt betalen voor parkeren zonder contant geld te gebruiken of je telefoon uit je zak te halen.

RingGo is het platform dat door veel gemeenten in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt en dat de flexibiliteit van openbare parkeergarages heeft toegevoegd doordat u met de app op uw telefoon kunt betalen in plaats van met munten. Herinner je je munten nog?

Als je native toegang hebt tot de app in je auto, kun je parkeren, de app openen, de parkeerplaats selecteren waar je bent en de duur van je verblijf, zodat je kunt betalen via je RingGo-account, allemaal terwijl je in je auto zit. auto.

"De nieuwe functie wordt geleverd als een geïntegreerde voertuig-app en wordt automatisch over-the-air geïnstalleerd op alle BMW-voertuigen in het VK met besturingssysteem 7 en gebouwd sinds juli 2018", zegt Chris Hollis, ConnectedDrive & Technologies Product Manager bij BMW.

Dat zijn naar schatting 150.000 voertuigen die mogelijk kunnen profiteren van deze nieuwe verbindingsmethode voor parkeerbetalingen, zodat u niet uw telefoon hoeft te pakken en de app hoeft te openen.

Een ding om op te letten als je een RingGo-gebruiker bent, is dat het platform kosten in rekening brengt, zelfs als er geen parkeerkosten zijn op het moment dat je er bent. Dat betekent dat als u ervoor kiest om het gratis kaartje niet uit de automaat te halen en de app te gebruiken, u voor niets betaalt.

Hoewel we verwachten dat dit nog steeds een grotendeels handmatig proces zal zijn, is het niet moeilijk om je een toekomst voor te stellen waarin de parkeerservice die je gebruikt automatisch kan worden gevraagd om te openen wanneer je de auto op de parkeerplaats stopt.

De volgende stap die we zouden willen zien, is natuurlijk betalen in de auto voor oplaaddiensten voor elektrische autos .

Geschreven door Chris Hall.