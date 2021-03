BMW i4 onthuld terwijl het bedrijf de toekomstige EV-line-up beschrijft

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BMW heeft de nieuwe elektrische i4 onthuld tijdens zijn jaarlijkse conferentie in München. Naast de onthulling van de nieuwe elektrische sedan / sedan, heeft het bedrijf een aantal toekomstige elektrische autos gedetailleerd.

De lancering van de BMW i4 is versneld en komt nu 3 maanden eerder dan oorspronkelijk gepland. Het is een vierdeurs Gran Coupé, met lijnen vergelijkbaar met de huidige BMW 4 Serie. Een van de opwindende dingen aan de i4 is dat er ook een M Performance-versie van deze auto komt.

Hoewel de volledige details niet zijn onthuld - dat komt in de komende weken - plaagt BMW enkele van de kernspecificaties voor deze auto.

Er is een actieradius tot 590 km (366 mijl) en een vermogen tot 390 kW of 530 pk. Dat zorgt ervoor dat de BMW i4 in ongeveer 4 seconden 0-100 km / u doet. Het zal niet traag worden.

Maar dat is niet alles wat BMW in de pijplijn heeft, oh nee. In feite wil het bedrijf tegen 2023 12 elektrische modellen op de weg hebben.

Dat omvat de i3, Mini SE en de BMW iX3 die al op de markt zijn gebracht, de BMW iX - waarvan net de modellen zijn uitgewerkt - en de BMW i4, die nu ook is onthuld.

We krijgen ook een volledig elektrische versie van de BMW 5 Serie, de BMW 7 Serie en de BMW X1. Het is waarschijnlijk dat deze i-naamgeving zullen oppikken, dus i5, i7 en iX1.

Er is ook bevestigd dat de vervanging van de Mini Countryman ook elektrisch zal zijn - waarbij BMW bevestigt dat Mini een volledig elektrisch merk zal zijn .

Het doel is om tegen eind 2025 2 miljoen volledig elektrische BMW-voertuigen op de weg te hebben.

Het is zeker een tijd voor verandering voor BMW en met de groeiende vraag naar elektrische voertuigen, hebben we alleen de laadinfrastructuur nodig om gelijke tred te houden.

Geschreven door Chris Hall.