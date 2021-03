Modellen en specificaties voor BMW iX onthuld: BMW iX xDrive40 en iX xDrive50

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BMW kondigde de BMW iX aan - het is een volledig elektrische SUV van de volgende generatie - in november 2020, maar is nu verder gegaan door ons meer details te geven over wat u precies krijgt, inclusief twee modelnamen.

De naamgevingsstructuur zal BMW-kijkers bekend voorkomen en er lijkt een brede gelijkenis te zijn met verbrandingsmodellen hier: de iX xDrive40 heeft 300 pk en een 0-62 mph-tijd van 6 seconden, wat dicht bij de BMW X5 xDrive40i met 333 pk en een 5.7 tweede 0-100 km / u tijd.

De iX xDrive50 heeft 500 pk en een 0-100 km / u-tijd van minder dan 5 seconden, terwijl de X5 M50i 530 pk heeft en een 0-100 km / u-tijd van 4,3 seconden. Dat betekent over het algemeen dat u naar het modelnummer van de iX kunt kijken en weet op welke positie uw auto staat.

Audi heeft iets soortgelijks gedaan op de e-tron , met monikers als 50 en 55 om de positionering binnen het gezin weer te geven.

We hebben ook een prijs voor de BMW iX xDrive40 van £ 69.000 of € 77.300. Het instapmodel Audi e-tron is goedkoper, maar er zullen uitrustingsverschillen zijn in de prijzen. We vermoeden dat BMW in de toekomst zal komen om een betaalbaarder model aan te bieden.

BMW zegt dat de BMW iX de laatste ontwikkelingsfase is en dat de marktintroductie tegen het einde van 2021 wordt verwacht.

Verhuizen naar de details. Omdat de iX een X-model is, zijn deze vierwielaandrijving, wat betekent dat ze twee motoren hebben, hier is hoe de specificaties uiteenvallen.

Apple CarPlay uitgelegd: iOS meenemen op de weg Door Britta O'Boyle · 7 juli 2020 Een gedetailleerd overzicht van hoe Apples CarPlay werkt, met uitleg over onder andere Google Maps gebruiken, berichten verzenden en muziek afspelen.

Batterij: meer dan 100kWh

Bereik: 373 mijl (WLTP)

Opladen: 200kW

Motor: 370kW (500pk)

0-100 km / u: onder de 5 sec

WLTP-verbruik: 2,9 mijl per kWh (ongeveer)

Er zijn enkele interessante details om uit deze statistieken te halen die BMW heeft verstrekt. De werkelijke capaciteit van de batterij wordt niet gegeven, het is "over", net zoals de 0-100 km / u-tijden ook niet nauwkeurig zijn.

De xDrive50 is de krachtigste van de twee modellen, duidelijk te zien aan de grotere batterijcapaciteit en de krachtigere motor. Dat betekent een snellere acceleratie - maar hier betekent het grotere batterijformaat ook een groter bereik.

De bereiken zijn WLTP en moeten altijd met een korreltje zout worden genomen, maar de 373 mijl is lang. Dat is het soort bereik dat Tesla Model X Long Range biedt, dat ook een batterijcapaciteit heeft van ongeveer 100kWh.

BMW geeft ook een gemiddeld verbruik aan, zeggende "21kWh per 100 km". Als we de mijlen delen door de kWh, krijgen we het gemiddelde per kWh van 2,9 mijl. Vermenigvuldig die en je komt uit op een bereik van 290 mijl, een beetje minder dan de genoemde 373 mijl. (Dit is waarschijnlijk een weerspiegeling van specifieke uitgevoerde WLTP-tests.)

Die 2,9 mijl per kWh kan worden vergeleken met andere modellen - en het is een vergelijkbaar honkbalveld als de gemiddelden die we hebben op de Audi e-tron. We vermoeden dat het hoger kan worden gepusht en dit is waar autorijden in de echte wereld altijd verschillen met de genoemde cijfers met zich meebrengt.

Batterij: meer dan 70 kWh

Bereik: 249 mijl (WLTP)

Opladen: 150kW

Motor: 240 kW (300 pk)

0-62 mph: meer dan 6 sec

WLTP-verbruik: 3,1 mijl per kWh (ongeveer)

De xDrive40 doet een kleine stap terug met iets minder vermogen en wederom een "ongeveer" 70kWh accu. Het bereik hier krijgt ook een klap - maar interessant is dat het gemiddelde WLTP-verbruik iets beter is - waarschijnlijk omdat het niet zo zwaar zal zijn vanwege de kleinere batterij.

Dat geeft ons - via een berekening - 3,1 mijl per kWh, wat een actieradius van 350 mijl zou zijn in vergelijking met de geciteerde 249 mijl. Nogmaals, hoe u rijdt en de omstandigheden waarin u rijdt, hebben hier allemaal een impact.

Het is ook vermeldenswaard dat er een verschil is in de geaccepteerde laadsnelheden. De 50 krijgt een laadvermogen van 200 kW, terwijl de 40 een laadvermogen van 150 kW krijgt.

Dit voelt een beetje als een onderscheidende factor in het specificatieblad, misschien ook gebruikt om het prijsverschil te benutten - omdat in werkelijkheid beide snel worden opgeladen en beide u snel weer op weg helpen.

Het verbaast ons dat BMW niet alleen heeft gekozen voor het snelst beschikbare opladen, dat momenteel ongeveer 350 kW is, ondersteund op sommige andere modellen. Maar in werkelijkheid zullen de meeste s nachts langzaam opladen - en de meesten zullen geen enorm verschil merken tussen opladen met een oplader van 150 kW of 200 kW.

Geschreven door Chris Hall.