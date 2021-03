BMW Operating System 8.0 voegt meer aanpassingen, widgets en verbeterde gepersonaliseerde ervaringen toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BMW Operating System 8.0 zal zijn debuut maken op de BMW iX , evenals op de BMW i4, die naar verwachting later in 2021 zal verschijnen.

Het nieuwe systeem belooft enorm krachtig te zijn, met een verhoogde onderliggende kernkracht, snellere gegevenssnelheden en een grote boost in datavolume om het zo pittig te maken als je zou willen.

Het doel is om de systemen van de auto het digitale tijdperk in te slepen, voortbouwend op de fundamenten van BMW Operating System 7 en veelbelovende draadloze updates en meer maatwerk dan voorheen beschikbaar was.

De besturing van het BMW-besturingssysteem 8.0 blijft de vertrouwde iDrive-controller ondersteunen - die al jaren op BMW-autos wordt gebruikt, maar ondersteunt ook aanraak- en spraakinteractie.

Op het gebied van spraak belooft de onlangs verbeterde BMW Personal Digital Assistant de natuurlijke taal beter te begrijpen voor een meer gespreksrelatie. De vorige versie was eigenlijk best goed en we zijn nu zo bekend met services zoals Alexa en Google Assistant dat er een hoge benchmark is voor dergelijke services.

Er zijn nieuwe grafische afbeeldingen die op het interieursdisplay van uw BMW worden weergegeven, zodat u beter kunt visualiseren wat er gebeurt - inclusief een weerspiegeling of de BMW Assistant in gesprek is met de bestuurder of de passagier.

U kunt dingen zeggen als "mijn voeten zijn koud" om het klimaatregelingssysteem de temperatuur in de beenruimten te laten verhogen.

BMW maakt ook een grote show rond het instappen in je auto. Dit komt steeds vaker voor bij autos en breidt zich uit van wat eens slechts een geluid was, tot wat een behoorlijke prestatie aan het worden is.

Met BMW Operating System 8.0, dankzij de UWB - ultrabreedband - hardware op de sleutel of via een ondersteunde smartphone met BMWs Digital Key Plus, wordt de auto wakker wanneer je binnen 3 meter komt en langzaam de binnenverlichting omhoog draaien.

Dan zal het lichte tapijt bij de deuren oplichten en gaat de verlichting van de deurklink aan.

Zodra u zich op 1,5 meter bevindt, wordt de auto ontgrendeld, wordt het display geactiveerd en worden de BMW ID-instellingen geladen, wat betekent dat de auto is ingesteld voor de bestuurder die op het punt staat in te stappen.

Met BMW ID kunt u een profiel in een auto instellen en dat vervolgens naar een ander voertuig brengen.

Met meer aanpassingen voor de displays, BMW ID en de profielen die het biedt, betekent dit dat je de perfecte setup voor je kunt krijgen - en als je met verschillende BMWs rijdt, neem die voorkeursinstellingen dan over op andere autos.

U kunt uw BMW ID met een pincode beveiligen, zodat niemand anders toegang krijgt tot die persoonlijke instellingen.

Een van de punten waarop we kritiek hadden op BMW Operating System 7 was dat het bestuurdersdisplay ons niet zoveel maatwerk bood als we zouden willen. Het lijkt erop dat dit wordt aangepakt in versie 8, met veel personalisatie via de bedieningselementen op het stuur.

Er zijn drie verschillende lay-outs - Drive, Gallery, Focus - met de mogelijkheid om individuele elementen te wijzigen zonder die lay-outs.

Er is ook een nieuwe nadruk op widgets, waardoor de bestuurder de gewenste widgets kan kiezen en de volgorde waarin ze verschijnen, zodat de meest gebruikte functies altijd een handje kunnen zijn.

Navigatie, opladen en parkeren zijn allemaal geïntegreerd in de cloudgebaseerde kaarten, en het systeem kan veelvoorkomende routes of ritten leren die aan een bepaalde BMW ID zijn gekoppeld, zodat de auto klaar is voor die route, zoals het leren van je woon-werkverkeer en het vermijden van vertragingen op de route.

Er zijn verschillende weergaven beschikbaar, zodat u meer of minder informatie kunt zien, afhankelijk van wat op dat moment belangrijk voor u is.

Alle aangeleerde routes kunnen via de BMW-app worden verwijderd om uw privacy te beschermen - of gewoon om aangeleerde routes te verwijderen die u niet echt nodig hebt.

Apple CarPlay of Android Auto blijft ondersteuning bieden als u die systemen liever gebruikt.

We zullen blijven updaten met informatie over BMW Operating System 8.0 zodra we toegang krijgen tot de nieuwe software.

Apple CarPlay uitgelegd: iOS meenemen op de weg Door Britta O'Boyle · 7 juli 2020 Een gedetailleerd overzicht van hoe Apples CarPlay werkt, met uitleg over onder andere Google Maps gebruiken, berichten verzenden en muziek afspelen.

Geschreven door Chris Hall.