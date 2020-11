BMW onthult zijn vlaggenschip elektrische SUV, de BMW iX

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BMW heeft zijn nieuwe vlaggenschip onthuld, de verwachte BMW iNEXT , die de nieuwe straatnaam BMW iX krijgt. Dit is een grote elektrische SUV - of SAV zoals BMW het noemt - die een actieradius van meer dan 500 kilometer belooft en een radicaal nieuw ontwerp voor het bedrijf introduceert.

In veel opzichten is deze auto een evolutie van het opwindende werk dat de BMW i3 begon - er is weer een koolstofkooi om het gewicht te verminderen - en het is niet alleen een hergebruikte versie van een bestaande BMW-auto, maar iets dat veel groter is. uitspraak.

BMW zegt dat het ontwerp van deze auto van binnenuit begon en een binnenruimte wilde creëren die meer op een loft leek, geminimaliseerd en vrij van rommel en dat een vermindering van veel van de gemeenschappelijke elementen heeft gezien die je zou verwachten, minder schakelaars, meer subtiliteit en een concept dat BMW "verlegen tech" noemt.

Het idee achter verlegen technologie is om geavanceerde technologische functies te hebben, zonder dat ze overduidelijk voor de hand liggen. Een voorbeeld is de iDrive-controller, de bekende klikknop die BMWs al meer dan een decennium aanbieden, nu teruggebracht tot wat lijkt op een versiering van geslepen glas, maar nog steeds interactie en aanraakbediening biedt. Het is hetzelfde als voorheen, maar anders.

1/5 BMW

In plaats van twee afzonderlijke interne displays te hebben, is er nu één gebogen display, dat de aanraking ondersteunt en totaal anders is ontworpen dan bestaande BMW-autos.

Van buiten lijkt dit een beetje op een verfijnde BMW X5 en is hij ongeveer even groot. Het is eerder afgerond dan hoekig, maar een zachter ontwerp in plaats van de agressieve houding die de sportieve X5 biedt. Aerodynamica speelde natuurlijk een rol, dus er zijn geïntegreerde deurklinken, slankere lichtsignaturen, maar nogmaals, die vertrouwde upkick op de achterste zijruiten.

Aan de voorkant is er natuurlijk de kenmerkende grille - met die enorme bevertanden die we op het iNEXT-concept zagen. Behalve dat dit weer een voorbeeld van verlegen technologie is, omdat het alle cameras, radar en sensoren voor rijhulpsystemen verbergt, zodat je ze niet aan de voorkant van de auto hoeft te bekijken.

BMW zegt dat het 600 km kan halen van de BMW iX (300 mijl) terwijl er een vermogen van 370 kW is, gelijk aan 500 pk. Dat kost het in minder dan 5 seconden van 0-52 mph. De BMW iX ondersteunt ook 200 kW opladen, wat betekent dat je er in 10 minuten 120 kilometer actieradius in kunt zetten, of 40 procent in 40 minuten kunt opladen - als je een oplader hebt die zo krachtig is.

De BMW iX moet volgend jaar in productie gaan, er is geen woord over prijzen, maar je kunt verwachten dat hij stevig in het premiumniveau zit.

Geschreven door Chris Hall.