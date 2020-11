BMW Motorrad Definition CE 04 is een concept van elektrische scooters in bijna definitieve vorm

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BMW heeft de toekomst getoond via zijn #NEXTGen 2020-evenement en een van de concepten die wordt getoond, is een elektrische scooter. Nee, niet een van die elektrische scooters die in veel steden op de stoep liggen, maar een sit-on-vervanging voor die tweetaktfavorieten die typerend zijn voor mediterrane kosmopolitische stadscentra.

BMW Motorrad heeft al een reeks benzinescooters en er is een design-crossover naar dit concept - let op de vliegende voorruit die je ook op de C 400 X aantreft - dus het is geen grote stap om je voor te stellen dat dit dicht bij de realiteit komt, wat we geloven het is, met BMW die zegt dat het concept "een concreet voorbeeld geeft van hoe een modern productievoertuig eruit zou kunnen zien."

Door over te stappen op elektrisch, met behulp van platte batterijpakketten, ontstaat er opslagruimte onder die afgeplatte bank, die volgens BMW is ontworpen om de bestuurder en de passagier gemakkelijk op en af te laten springen, in plaats van voor comfort.

Met het oog op korte stadsritten lijkt het erop dat stijl boven inhoud wordt geaccepteerd, terwijl BMW ook zegt dat de beoogde gebruiker doorgaans 12 km per dag rijdt. Of dat nu een hint is naar het bereik of niet, we weten het niet, maar we hopen van niet - zoals in een stad als Londen, zouden er niet veel pendelaars in de buurt komen van waar ze moesten zijn.

Er wordt veel gesproken over connectiviteit, met de CE 04 met een 10,25-inch display, dat je via smartphone-connectiviteit alles geeft wat je nodig hebt tijdens je rit. BMW presenteert ook een interactieve jas voor de CE 04, die zijn eigen lichten bevat om u te helpen zichtbaar te blijven op de weg.

Geschreven door Chris Hall.