BMW iNext krijgt zijn officiële productie-onthulling op 11 november

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het was in november 2018 dat BMW de BMW Vision iNext onthulde , een belofte van een volledig elektrische en volledig autonome auto die in 2021 op de weg zou gaan.

BMW lijkt zich aan de tijdlijn te houden, met de lancering van de productieversie van deze toekomstgerichte auto op 11 november.

De lancering van BMW vindt plaats op woensdag 11 november om 14.00 uur CET. Dit zijn de wereldwijde tijden:

Londen - 13:00 GMT

New York - 08:00 EST

San Francisco - 05:00 PST

Tokio - 22:00 JST

Sydney - 00:00 AEDT, 12 nov

Ja, BMW zal veel informatie delen om u bij de onthulling te betrekken. Er is een officiële microsite voor het evenement - op http://www.bmw.com/nextgen, maar we weten niet of het ook op YouTube zal worden gestreamd, we vermoeden dat het zal gebeuren - en we zullen het insluiten zodra het zover is leven.

We verwachten een ontwerp van een groot SUV-type - zoals het concept - hoewel we een iets conventioneler interieur verwachten dan in het concept wordt getoond. We verwachten echter niet dat de BMW iNext alleen een herwerkte X7 is - we verwachten dat het productiemodel meer in de trant van de BMW i3 zal zijn, wat iets spannender zou kunnen zijn.

Hoewel een volledig elektrische SUV geen verrassing zal zijn (de BMW iX3 is al aangekondigd ), was de autonomie van het voertuig een van de gesprekspunten van het conceptmodel. Dat wordt bepaald door de wettigheid van het systeem, maar het zal interessant zijn om te zien wat er mogelijk is.

Om de opwinding op te bouwen, zal BMW een virtueel evenement organiseren, met een zesdelige serie waarin BMWs ontwikkeling van toekomstige autos wordt onderzocht, genaamd Chasing iNext. Deze zullen vanaf 10 november om 16.00 uur (CET) worden uitgerold, voordat de iNext zelf definitief wordt onthuld.

Dat is niet alles wat BMW op de agenda heeft staan, want het zal ook aankondigingen doen van Motorrad en Mini.

Geschreven door Chris Hall.