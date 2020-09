BMW zegt dat zijn eerste elektrische M Performance-auto nog niet zal wedijveren met de nieuwe M3 of M4

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BMW heeft gezegd dat zijn eerste elektrische M Performance-auto qua vermogen niet zal wedijveren met zijn gevestigde benzine- en dieselvoertuigen.

De suggestie kwam van BMW M Performace-hoofd Markus Flasch tijdens een toespraak ter gelegenheid van de nieuwste 2021-iteratie van de BMW M3 hatchback en M4 coupé. Flasch vertelde Australische journalisten, waaronder CarAdvices Kez Casey, dat het eerste elektrische M Performance-model gebaseerd zou zijn op het i4-platform, mogelijk de Mi4 of i4M genoemd.

"Volgend jaar zullen we de eerste batterij-elektrische M-auto in het prestatiesegment lanceren, gebaseerd op de aankomende i4, als iets om te bevestigen", zei Flasch. We hebben de opvallende i4 al zien opduiken , met een belofte van een actieradius tot 370 mijl (ongeveer 600 km) en tijd tot 100 km / u van ongeveer vier seconden.

Het zal zeker proberen de verkoop weg te nemen van Teslas Model 3 en Model S. Het model zal in 2021 worden uitgebracht naast de BMW i3X (een volledig elektrische versie van de X3).

De i4 laadt op met 150 kW, dus na 35 minuten opladen zou je ongeveer 80 procent vol moeten zijn.

Flasch vervolgde dat BMW ook werkte aan "hybride geëlektrificeerde prestaties en high-performance autos, maar het is te vroeg om bekend te maken welke het gaat worden."

Net als de nieuwe M3 en M4, is het de bedoeling dat de nieuwe i4 wordt geleverd met een enorme nieren-designgrille - een nieuwe draai aan de vertrouwde BMW-stijl met split-grille.

Geschreven door Dan Grabham.