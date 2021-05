Bentleys eerste volledig elektrische auto die een SUV is, komt in 2025

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bentley zal naar verluidt zijn eerste volledig elektrische auto op de markt brengen in 2025.

Er wordt voorspeld dat het een SUV is en gebaseerd is op hetzelfde VW Group Artemis-platform onder leiding van Audi .

"Met Artemis zitten we er in het begin bij en helpen we het te definiëren. We leiden het niet, maar we zullen er een voordeel van zijn", zei Adrian Hallmark, CEO van Bentley , tegen Car Magazine .

"Vooruitkijkend naar elektrificatie, zullen we nauwere synergieën hebben met Audi."

Bentley introduceerde in 2019 voor het eerst een plug-in hybride versie van de Bentayga SUV. Het is nog niet bekend of het nieuwe model ook deel gaat uitmaken van de Bentayga-lijn of iets heel anders.

Het kan nog een paar jaar duren voordat we erachter komen.

"2025 is het juiste moment voor ons", voegde Hallmark toe.

"Batterij-elektrische voertuigen passen bij Bentley; stil, moeiteloos, hoog koppel, verfijnde prestaties."

Het is waarschijnlijk dat we nog meer plug-in hybrides zullen zien voordat de eerste volledig elektrische auto door het merk wordt onthuld. Car Magazine suggereert dat er later dit jaar een Flying Spur Hybrid zou moeten komen, met een Continental GT Hybrid-model om te volgen.

We houden u op de hoogte van Bentleys plannen voor elektrische autos zodra we meer te weten komen. Bekijk in de tussentijd onze gids voor toekomstige elektrische autos .

Geschreven door Rik Henderson.