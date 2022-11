Audi Q8 e-tron legt nadruk op bereik en opladen in update van elektrisch SUV vlaggenschip

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is vier jaar geleden sinds de lancering van de Audi e-tron, het model dat het startschot gaf voor Audi's opmars naar zuiver elektrische voertuigen - en met de lancering van de Audi Q8 e-tron wordt getracht enkele tekortkomingen van dat oorspronkelijke model te verhelpen.

Ten eerste de naamgeving. Toen de Audi e-tron op de markt kwam, werd hij gepositioneerd als Audi's eerste EV. De naam e-tron was niet nieuw, hij was in 2016 al gebruikt voor de A3 e-tron, een plug-in hybride, maar dit was een herbestemming van de nomenclatuur - en niet een die niet helemaal duidelijk was.

Maar de Audi e-tron lanceerde naast de Audi Q8, zijn grootste SUV die alleen een verbranding was. De nieuwe naamgeving brengt deze samen, waardoor het duidelijker wordt hoe de positionering zich verhoudt tot andere modellen - zoals bijvoorbeeld de Audi Q4 e-tron.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De Audi Q8 e-tron zal verkrijgbaar zijn als SUV en als Sportback, waarbij de laatste het schuine dak krijgt voor een sportievere look, terwijl hij ook betere aerodynamische prestaties claimt. Volgens de cijfers van Audi krijgt u dankzij deze designwijziging een extra actieradius van 18 km (11 mijl).

En de actieradius staat hier centraal, met een topbereik van 582 km (361 mijl) en dat is te danken aan een enorme toename van de batterijgrootte. De Audi Q8 55 e-tron krijgt een 106kWh bruikbare batterij (114kWh bruto), met 170kW opladen. Dit is een van de grootste batterijcapaciteiten die momenteel in een elektrische auto te vinden zijn.

Zelfs het lagere model, de Audi Q8 50 e-tron, heeft een enorme batterij van 89kWh bruikbaar (95kWh bruto) en 150kW opladen.

Alle modellen hebben vierwielaandrijving, waarbij het basismodel 50 250 kW levert in de boost-modus, terwijl Audi een van zijn kenmerken - vermogen - waarmaakt met 300 kW op de 55-modellen.

Audi zal ook een SQ-model in het gamma opnemen. Dit is de sportieve versie, aangeduid als de Audi SQ8 e-tron, met een drievoudige motoropstelling en een vermogen van 370 kW. Dat betekent dat twee motoren de achterwielen onafhankelijk aansturen, met de belofte van een betere dynamiek dankzij torque vectoring.

De grotere batterijcapaciteit pakt het grootste probleem van de oorspronkelijke e-tron aan. Ondanks al het vermogen, comfort en raffinement dat hij bood, was de actieradius vrij beperkt en kwam hij soms niet verder dan 200 mijl. Dat kwam gewoon door de omvang en het gewicht van de auto - en de nieuwe modellen zullen dat probleem oplossen, waardoor het vlaggenschip van Audi een meer concurrerende positie krijgt.

Elders heeft Audi zich gericht op het verbeteren van de aerodynamica om de algehele efficiëntie te vergroten, terwijl er een paar uiterlijke designwijzigingen zijn, waaronder een nieuwe badging op de B-stijl en een nieuw neusontwerp.

De Audi Q8 e-tron zal worden gecertificeerd als netto koolstofneutraal in de VS en Europa, terwijl in het interieur gerecycleerde materialen worden gebruikt. Ja, uw nieuwe vlaggenschip Audi SUV zal gedeeltelijk worden gemaakt van oude plastic flessen.

Zoals bij alle Audi's, zal het geladen zijn met tech, met de remote parking functie benadrukt, waardoor je de auto kunt parkeren met behulp van de smartphone app, terwijl het Audi's MMI systeem zal blijven gebruiken, verspreid over een paar interieur displays en met behulp van Audi's Virtual Cockpit.

De Audi Q8 e-tron komt in maart 2023 op de weg, met prijzen vanaf 74.400 euro, wat ongeveer 65.000 pond of 75.000 dollar zou zijn.

Razr 2022, PGA Tour 2K23 en meer - Pocket-lint Podcast ep. 173 Door Rik Henderson · 28 October 2022 · Deze week bespreken we de Razr 2022, bekijken we de nieuwste iPad en praten we met HB Studios over PGA Tour 2K23.

Geschreven door Chris Hall.