Audi A6 Avant e-tron concept is een auto die we niet anders kunnen dan willen

(Pocket-lint) - Voor een bepaald type chauffeur wekt niets de passie als een wagen. In sommige streken liefkozend een stationwagen of in andere een stationwagon, kiezen sommige bedrijven een andere term om te proberen deze sector op te winden - BMW noemt het een Touring, terwijl Audi de term Avant gebruikt.

Niet dat dergelijke voertuigen extra opwinding nodig hebben - het zijn tenslotte de meest praktische voertuigen op de weg, ze bieden veel opbergruimte zonder iets tussen een SUV en een bus te worden en bieden een grotere efficiëntie dan veel high-riding rivalen.

Het Audi A6 Avant e-tron concept is dus welkom, aangezien de sector van elektrische auto's werd gedomineerd door cross-overs of compacte modellen - en wat we echt willen, is een auto die zowel de kinderen als de hond comfortabel kan vervoeren.

De Audi A6 Sportback e-tron werd eerder getoond (maar we hebben al sedans, de BMW i4 en de Tesla Model S ), dus de Avant is interessanter, omdat er een algemeen gebrek is aan elektrische wagens die er zijn.

Het bevindt zich op het PBM-platform van Audi, dat niet over persoonlijke bescherming gaat, maar over prestaties. Er zijn enkele indrukwekkende cijfers aan dit concept verbonden, met de belofte van een bereik van 435 mijl (700 km) en ondersteuning voor opladen tot 270 kW , wat een van de snelste is die we tot nu toe hebben gezien.

Dat zou u 186 mijl (300 km) bereik opleveren in slechts 10 minuten opladen - als u een oplader kunt vinden die u die tarieven geeft. De batterij zal naar verwachting 100 kWh zijn.

Het concept is uitgerust met twee motoren die 350 kW aan vermogen en 800 Nm koppel leveren.

Het Avant-concept is even groot als de huidige Audi A6-modellen , maar hier is de e-tron-make-over gaande, met camera's die de buitenspiegels en ontwerpelementen vervangen die elders op de e-tron-vloot te zien zijn.

Het voordeel van de lange wielbasis is de binnenruimte, met meer vrijheid om passagiers ruimte te geven omdat er geen transmissietunnel in het interieur nodig is.

Geavanceerde verlichting komt naar de auto, niet alleen met aanpasbare OLED-schermen aan de achterkant in de lichtbalk aan de achterkant, maar ook met LED-projectoren aan de zijkant, voor verbeterde verlichtingsopties.

We hebben nog geen blik geworpen op het interieur, maar het zou ons niet verbazen als dit exterieurontwerp zo ongeveer is wat we in de toekomst zien gelanceerd - en het ontwerp zal waarschijnlijk vasthouden aan de formule van Audi, dus verwacht niet dat een enorme visuele verandering ten opzichte van het interieur van de Audi e-tron GT .

We verwachten dat de eerste auto's gebouwd op het PPE-platform in 2023 worden gelanceerd.

Geschreven door Chris Hall.