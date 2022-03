Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Audi heeft aangekondigd dat het zich ertoe verbindt om in het komende jaar Holoride VR-functionaliteit aan een groot aantal auto's toe te voegen, met de eerste compatibiliteit in juni 2022.

Met het VR-systeem kun je films kijken of games spelen achter in een rijdende auto, waarbij de bewegingsgegevens van het voertuig worden afgespeeld in de virtuele wereld die je bewoont om ervoor te zorgen dat het er goed uitziet en aanvoelt.

In dit stadium lijkt de sleutel tot compatibiliteit te zijn of het voertuig het nieuwste infotainmentsysteem van Audi heeft, de MIB 3 - dit zou moeten betekenen dat alle A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8 en Audi e- tron kunnen Holoride gebruiken.

Echter, zo te horen, zal het in eerste instantie alleen komen naar auto's die uit de fabriek komen met de vereiste software toegevoegd, en er is tot nu toe geen suggestie dat je het achteraf aan je auto kunt toevoegen via een software-update.

Natuurlijk heb je ook een headset nodig, die waarschijnlijk extra kosten met zich meebrengt, en we kunnen ons voorstellen dat je de optie krijgt om Holoride aan je auto toe te voegen, zoals je voor de aankoop specificeert.

Het is een interessante draai aan entertainment in de auto, dat is zeker, en hoewel we behoorlijk onder de indruk waren van de ervaring toen we het probeerden op MWC 2022, zijn we nog steeds een beetje stomverbaasd over waarom je er liever extra geld aan zou uitgeven dan alleen je telefoon of tablet gebruiken om content te bekijken.

Aangezien Holoride in de eerste plaats uit Audi is voortgekomen, is het geen grote verrassing om te zien dat het de eerste fabrikant wordt die echt aan boord springt, dus we zullen moeten zien of andere grote namen op een gegeven moment volgen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.