Audi Skysphere elektrisch concept ziet er prachtig uit

(Pocket-lint) - Audi heeft zojuist een hele reeks informatie en afbeeldingen vrijgegeven over een elektrisch voertuigconcept dat het de Skysphere noemt. Het kerngedachte, en nogal gek, is dat de auto zichzelf in een andere vorm kan uitstrekken, afhankelijk van of je een roadster- of een Grand Tourer-ervaring wilt.

De Skysphere heeft een redelijk futuristische uitstraling, zoals je zou verwachten van een elektrisch concept, en dat wordt ondersteund door de functie, waarbij de bestuurder in theorie op een knop zou drukken om de auto ertoe aan te zetten zijn wielbasis met 9,8-inch te verlengen en te laten vallen zijn hoogte met 0,4 inch om het een meer cruise-gelukkig gevoel te geven.

De auto is zeker slank en onopvallend, maar hij verbergt veel vermogen dankzij een 623 pk sterke elektromotor in combinatie met een 80 kWh-batterij, wat neerkomt op een snelheid van 0-60 MPH van slechts vier seconden, wat niet precies een slordige tijd.

Dat telescopische lichaam is echter de echte sleutel, en hoewel het misschien meer dan een beetje onrealistisch is, is dat waar concepten voor zijn. Naast het veranderen van hoe de auto zou voelen om te rijden, opent het ook aerodynamisch voor roadster-rijden die vervolgens worden afgesloten wanneer je in de GT-modus bent, dus er is meer dan alleen opzichtigheid.

Natuurlijk komen deze concepten zelden op de markt, behalve in een sterk afgezwakte vorm, dus we zouden niet verwachten dat we snel in een veranderlijke auto zullen rijden, maar het is niettemin een behoorlijk interessant kijkje in het denken van Audi.