Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Audi heeft Auto Shanghai 2021 gebruikt om een nieuw concept te onthullen. We stappen weg van de SUVs die tot nu toe de Audi e-tron-inspanningen hebben gedomineerd, en gaan over op een kernaanbod van Audi: de A6.

Het concept is voor een elektrisch model met volledige batterij, waarvan Audi zegt dat het toekomstig ontwerp voor het bedrijf laat zien. Het is gemakkelijk in te zien hoe Audi dit ontwerp voor de A4 naar de A8 zou kunnen schalen om al die premium uitvoerende modellen te raken.

Het is ook een geweldige auto, toepasselijk futuristisch, waarbij de ingesloten grille benadrukt dat hij niet al die luchtstroom en prachtige vormgeving nodig heeft, wat betekent dat stilzitten eruitziet als een Audi.

We kunnen niet anders dan het gevoel hebben dat dit Audi is die zich opmaakt om een rivaal van de Tesla Model S te lanceren, het praten over een 100kWh-batterij, 270kW opladen en 0-62 tijd van minder dan 4 seconden op topmodellen die deze markt lijken aan te spreken.

Maar veel van wat Audi visueel presenteert, is niet van belang, want het is het platform waarop het zit dat belangrijk is. Dit platform heet grappig PPE (premium platform electric) dat Audi zal delen met Porsche.

Het is ontworpen voor grotere of langere modellen en er wordt gespeculeerd dat het ook zal worden gebruikt voor een toekomstige elektrische Porsche Macan, in plaats van het MEB-platform dat tot nu toe op veel van de VW Group-modellen heeft gesteund.

Audi schetst niet alleen die prestatiecijfers hierboven, maar dat er opties zullen zijn voor achter- of voor- en achtermotoren om opties voor vierwielaandrijving te bieden, terwijl hij ook zegt dat de vlakke vloerbehuizing van de batterij net zo geschikt is voor laaghangende sportwagens als die is. tot high-riding SUVs.

Het resultaat van persoonlijke beschermingsmiddelen zal zijn dat er meer luxe elektrische modellen op de markt komen, waarbij Audi zegt dat er een speciale fabriek zal komen in Changchun, China, en ook in Europa.

De eerste modellen op PBM komen in de tweede helft van 2022 aan en we vermoeden dat het de Audi A6 e-tron zal zijn, die veel lijkt op het hierboven getoonde productiemodel.

De vraag die iedereen zich stelt is natuurlijk: komt er een A6 Avant e-tron?

Geschreven door Chris Hall.