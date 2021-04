De Audi Q4 e-tron wordt Audis elektrische auto voor het grote publiek

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Audi heeft officieel de Audi Q4 e-tron onthuld, de premiumversie van VWs ID.4 , een middelgrote elektrische SUV. Audi biedt twee stijlen aan, de conventionele Q4 e-tron SUV en de Sportback, met een daklijn die sneller afneemt voor coupé-styling.

De nieuwe Q4 e-tron past onder Audis bestaande e-tron-modellen . Het origineel zat in de grotere SUV-categorie en had een bijpassende prijs, maar met de Q4 e-tron vanaf iets meer dan £ 40.000, is deze waarschijnlijk toegankelijk voor veel meer bestuurders.

Hij past ook in een populaire SUV-maat: groot genoeg voor de voordelen van een SUV, maar zonder alle zorgen over de afmetingen van grotere modellen, vooral relevant op Europese wegen en parkeerplaatsen.

Het aanbod spreekt ook een beetje meer aan dan de grotere modellen: hoewel je zeker kunt zijn van de kwaliteit, met een klassiek hoogwaardig Audi-interieur, zijn er bij de lancering twee batterijformaten beschikbaar, de optie van achterwielaandrijving alleen als u wilt de kosten laag houden en u hoeft zich geen zorgen te maken over Quattro (of vierwielaandrijving) en een volledige reeks uitrustingsopties.

De aangeboden batterijen zijn 52kWh en 77kWh (dat is eerder de bruikbare dan de brutocapaciteit) en opties voor 125 kW of 150 kW enkele motor of 220 kW dubbele motor.

Audi claimt een WLTP-actieradius van 500 kilometer, maar wat misschien verrassend is, is dat Audi slechts 125 kW oplaadt. Hoewel dit een typisch gemiddeld tarief is voor snelle openbare laders, zijn laders van 150 kW nu gebruikelijk, terwijl tot 350 kW ook beschikbaar is.

Dat onderstreept enkele interessante cijfers in de statistieken van de Q4 e-tron: Audi gaat niet helemaal uit van de prestaties van het specificatieblad. Het instapmodel doet 0-100 km / u in 9 seconden en heeft een topsnelheid van 160 km / u, wat vrij bescheiden is voor een Audi. De topmodellen geven een boost in tempo en leggen die 0-100 km / u af in 6,2 seconden, maar nogmaals, dat staat nauwelijks op de kaart voor elektrische autos.

De beste elektrische autos 2021: Topvoertuigen op batterijen die beschikbaar zijn op Britse wegen Door Chris Hall · 15 April 2021

De bescheiden cijfers zullen waarschijnlijk het bereik op de eerste plaats zetten en misschien in de toekomst sneller ruimte laten voor een S-model. Maar terwijl u in een confrontatie met Tesla die prestatiecijfers misschien terzijde schuift, is het belangrijkste cijfer de efficiëntie in de echte wereld.

Als u 316 mijl van de 77 kWh-batterij haalt, zou dit 4,1 mijl / kWh opleveren, wat een redelijk gemiddelde is. We hebben beter gezien ( Kia e-Niro ) en we hebben veel slechter gezien (de grotere Audi e-tron) en natuurlijk zal de rijstijl de grootste factor zijn.

Audi

Wat Audi hier echt te bieden heeft, is de aantrekkingskracht van een Audi, met een luxueus interieur en veel connectiviteit, de bruikbaarheid van het SUV-formaat en de toegankelijkheid met die prijsstelling - terwijl het topspecificatiemodel ongeveer £ 15k meer kost dan de VW ID. 4, beide starten voor dezelfde prijs en dat zal aantrekkelijk zijn voor bestuurders die de vier ringen aan de voorkant van hun nieuwe auto willen hebben.

Misschien wel de grootste weggeefactie over aan wie Audi deze auto opzet, komt van de nieuwe Sonos-luidsprekers aan boord. Dat is ontworpen voor mensen die bekend zijn met technologie, mensen die van Sonos hebben gehoord - mensen zoals jij.

De Audi Q4 e-tron is nu te bestellen met leveringen vanaf juni 2021. De vanafprijs voor de Q4 35 e-tron Sport is £ 40.750.

De Q4 e-tron Sportback kan in juni worden besteld en wordt in september geleverd.

Geschreven door Chris Hall.