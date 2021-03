Audi Q4 e-tron krijgt een AR-heads-up display

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Audi houdt van techniek en het ziet ernaar uit dat de aanstaande Audi Q4 e-tron er vol mee zit. Maar wat ons echt opviel - excuseer de woordspeling - was de heads-up display (HUD) van augmented reality (AR).

Let op-displays zijn niets nieuws in autos. Veel modellen hebben de bestuurder een of andere vorm van informatie geboden, ofwel geprojecteerd op de onderkant van de voorruit of op een klein glaspaneel boven op het dashboard.

Dat is altijd een prima oplossing geweest, maar het was nooit echt een game-wisselaar. Vaak moet je nog steeds naar beneden kijken om ernaar te kijken, dus je kunt net zo goed naar het dashboard of het centrale display kijken, dat groter is en doorgaans beter in staat is om de volledige informatie weer te geven.

Maar augmented reality - AR - heeft een voordeel, en het is een voordeel dat Audi wil exploiteren. Het voordeel is schaalgrootte, waardoor de informatie in uw ooglijn wordt weergegeven om te verbeteren wat u van nature op de weg voor u ziet.

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 9 maart 2021

Dankzij een slimme projectortechnologie - die Audi de PGU (Picture Generation Unit) noemt - is het heads-up display in twee delen verdeeld. Er is een nearfield-informatiesectie die in wezen hetzelfde is als de huidige HUDs in autos, en de farfield AR-sectie, die lijkt alsof deze zich op de weg voor je bevindt.

Audi zegt dat het ongeveer 10 meter voor de auto lijkt te zijn, maar dat is natuurlijk gewoon een AR-truc, het zit eigenlijk gewoon aan de binnenkant van de voorruit - en de waargenomen afstand van die informatie zal veranderen op basis van wat het je vertelt. .

De AR-sectie kan informatie in uw gezichtsveld plaatsen om aan te geven waar u daadwerkelijk moet afslaan. Geen pijl die de volgende kruising aangeeft - hij leidt je eigenlijk naar de afslag die je moet maken.

Hetzelfde systeem kan u ook naar de juiste rijstrook leiden en u visuele informatie geven wanneer u zich in de adaptieve cruise-assistent bevindt, of u een waarschuwing geven om op te letten.

Audi noemt de AR-begeleiding een drone - en dat is een mooie manier om erover na te denken. Stel je een drone voor die voor de auto zweeft en je laat zien waar je moet rijden en welke afslag je moet nemen. Als je de bocht nadert, kom je dichter bij de drone, maar als er geen bocht is, gaat de drone af en vindt de volgende bocht in de verte.

De auto gebruikt de ingebouwde radar, cameras en gps om alle gegevens te verzamelen om ervoor te zorgen dat wat u wordt getoond, de juiste visuele informatie is. Het systeem draait op 60 frames per seconde, dus het moet ook mooi en soepel zijn.

We verwachten dat de AR-functionaliteit op de optielijst van Audi staat, maar we kunnen niet wachten om het uit te proberen. We vermoeden dat de Q4 e-tron een van die autos zal zijn waarbij je de navigatie overlaat aan de boordsystemen van Audi, in plaats van Apple CarPlay of Android Auto te gebruiken .

De Audi Q4 e-tron zal naar verwachting in de zomer van 2021 volledig worden gelanceerd.

Geschreven door Chris Hall.