Audi onthult officieel de e-tron GT, zijn eerste elektrische sportwagen

(Pocket-lint) - Toen de Audi e-tron GT Concept in 2018 op de LA Auto Show werd getoond, was het duidelijk dat het niet een beetje een fantasievolle toekomst was. Voor toeschouwers leek de auto heel erg op een productiemodel - iets dat ontwerper Marc Lichte vervolgens bevestigde.

Daardoor komt de Audi e-tron GT niet echt als een verrassing. Het is bekend, een auto waarop we de afgelopen jaren hebben gewacht, maar die pas op 9 februari 2021 wereldwijd wordt gelanceerd.

Dat neemt niets weg van de GT: lange, lage, strakke lijnen omlijsten deze sportsedan, een vleugje Audi TT, een vleugje A5 en A7. Het is voortreffelijk Audi, alles wat je verwacht en uniek genoeg om op te vallen. Er is ook plaats voor vijf inzittenden.

Belangrijk is dat het ontwerp een verschil maakt tussen de e-tron GT en de stabiele Taycan van Porsche . De nieuwe e-tron is ook de eerste elektrische auto die het RS-embleem draagt - en gezien de manier waarop Audi quattro graag toepast op al zijn krachtige autos, is het twijfelachtig of er een versie met achterwielaandrijving zal komen. Zelfs Audis R8 zag alleen achterwielaandrijving als een speciale editie.

De Audi e-tron GT maakt gebruik van een vlakke vloer, gevuld met een 93kWh-batterij, waarvan 85kWh is geïndiceerd voor gebruik, de reservecapaciteit die gewoonlijk wordt gereserveerd om de batterij op lange termijn gezond te houden.

Audi gebruikt het 800V-systeem dat we in de Taycan zagen, waardoor opladen tot 270 kW mogelijk is, waarmee je in minder dan 23 minuten tot 80 procent kunt bereiken; je kunt in iets meer dan 5 minuten 100 km actieradius toevoegen, waardoor kortere pitstops mogelijk zijn, als je dat soort snelladers op de weg kunt vinden.

Bij de lancering zijn er twee versies, waarbij de e-tron GT 238 pk biedt vanaf de voorste motor en 435 pk vanaf de achterkant, terwijl de achterste motor van de RS e-tron GT dat verhoogt tot 456 pk. Dit kan worden versterkt via launch control op beide autos gedurende ongeveer 2,5 seconden, om de totale output kortstondig te verhogen, perfect voor die ad-hoc straatraces waar je nooit bij zult zijn.

Dat betekent dat de e-tron GT 100 km / u haalt in 4,1 seconden en de RS e-tron GT 100 km / u in 3,3 seconden. We verwachten in de nabije toekomst veel Audi vs Tesla-videos te zien. De topsnelheid is beperkt tot respectievelijk 152,2 mph en 155,3 mph.

Om een vlotte rit te geven, is de standaard bij het opstijgen om de auto te laten uitrollen, in plaats van dat het herstel begint te slingeren en de auto onmiddellijk begint te vertragen. De bestuurder heeft bedieningselementen op het stuur om het recuperatieniveau bij het remmen aan te passen om de batterij weer op te laden. Er zullen drie rijmodi zijn, zoals gebruikelijk bij Audi-autos, zodat u een beetje meer controle krijgt over hoe de auto zich gedraagt.

De actieradius bedraagt ongeveer 300 mijl, hoewel dit enorm zal variëren afhankelijk van de omstandigheden en rijstijl.

Zoals je zou verwachten, zit er een enorme hoeveelheid technologie in de e-tron GT gepropt, van rijhulpsystemen tot comfort voor de bestuurder en passagier, waarbij de auto ook de exclusieve e-tron GT-geluiden krijgt. Het RS-model krijgt het standaard, terwijl het reguliere model het als een optie heeft, om de audio-ervaring in de auto te versterken met een gesynthetiseerd digitaal geluid.

Naast de twee varianten komen er ook verschillende uitrustingsniveaus en verwachten we een uitgebreide optielijst. Audi heeft al aangegeven dat er een dak van koolstofvezel komt, waarmee u 8 kg gewicht bespaart. De Audi e-tron GT quattro begint bij £ 79.900, terwijl de Audi RS e-tron GT begint bij £ 110.950, verwacht rond mei 2021.

Geschreven door Chris Hall.