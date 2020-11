Met Audi-functies op aanvraag kunt u de technische functies van uw auto op afstand bijwerken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Audi opent meer opties voor autobezitters door gebruik te maken van de myAudi-app om bestuurders toegang te geven tot nieuwe functies voor hun auto.

Maar dit zijn geen firmware-updates voor de hardware, het zijn functie-updates die u misschien niet hebt gespecificeerd toen u de auto bestelde - bijvoorbeeld enkele van de geavanceerde rijhulpsystemen of verlichting.

Met de nieuwe functies on demand-service kunt u bijvoorbeeld de parkeerhulpfunctie inschakelen, waarbij de auto zichzelf voor u parkeert. Als je normaal gesproken thuis op de rit parkeert, maar dan op vakantie gaat waar parkeren iets competitiever of uitdagender is, dan kun je de functie bijvoorbeeld tijdens je vakantie inschakelen.

Dat komt omdat de hardware voor deze functies wordt meegeleverd bij aankoop van de auto, deze is gewoon niet geactiveerd. Dankzij moderne connectiviteit heb je toegang tot sommige functies wanneer je maar wilt, zonder dat je er vooraf voor hoeft te betalen bij het bestellen van de auto.

Audi zegt dat verlichting, rijhulpsystemen en infotainment voor de hand liggende gebieden zijn waar deze functies kunnen worden toegevoegd, maar die functies zullen afhangen van het model auto dat je hebt. In het VK wordt het de Audi e-tron die de leiding neemt, te beginnen met de optie om die parkeerhulpfunctie in te schakelen die we noemden, of om Matrix LED-verlichting in te schakelen.

Matrix LED-verlichting stelt de auto in staat om delen van de koplampen uit te schakelen om tegemoetkomende voertuigen weg te laten en andere bestuurders niet te verblinden. Nadat je dit systeem op donkere wegen hebt gebruikt, is het ongelooflijk, waardoor je zicht krijgt dat je normaal gesproken niet zou hebben. En het zal beschikbaar zijn om deel te nemen via de myAudi-app. Hoeveel het precies zou kunnen kosten, weten we niet.

Deze nieuwe flexibele aanpak biedt ook de mogelijkheid om iets te proberen voordat je iets koopt, waarbij je iets een maand lang kunt testen voordat je besluit of je het langer wilt. Audi zegt dat alles wat u besluit aan uw auto toe te voegen, beperkt is tot die auto - in plaats van de bestuurder - dus als u uw auto verkoopt met Matrix LED-verlichting ingeschakeld, blijft die functie op de auto voor de volgende eigenaar.

Dit is slechts een eerste stap voor Audi, maar het biedt in de toekomst wel mogelijkheden voor mensen om functies aan hun auto toe te voegen die niet waren gespecificeerd op het moment van aankoop. Audi zegt dat er in de toekomst meer functies beschikbaar zullen komen - en na het noemen van infotainment , verwachten we dat daar de meeste veranderingen zullen komen.

Geschreven door Chris Hall.