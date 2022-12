Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple's geruchtmakende autonome auto zal niet zo capabel zijn als ons is verteld, volgens een nieuw rapport dat zegt dat hij ook te laat komt.

Het gerucht gaat al langer datApple een zelfrijdende auto wil lanceren, mogelijk al in 2025. Maar volgens een nieuw rapport van Bloomberg's goed ingelichte Mark Gurman heeft het bedrijf zijn plannen moeten herzien. Nu zal de auto niet zo autonoom zijn als eerder werd gehoopt.

"In een belangrijke verschuiving voor het project plant het bedrijf nu een minder ambitieus ontwerp dat een stuur en pedalen zal bevatten en alleen volledige autonome mogelijkheden op snelwegen zal ondersteunen," aldus Gurman, die zich beroept op ongenoemde bronnen. Het vorige plan ging uit van een auto die geen traditionele besturing had en overal zelfstandig heen kon rijden, maar dat lijkt nu uit het raam te zijn verdwenen.

Bovendien lijkt het aanvankelijke releasevenster van 2025 ook te zijn opgegeven - Gurman zegt dat projectleider Kevin Lynch nu mikt op 2026. Lynch heeft naar verluidt "gestreefd naar meer stabiliteit en een focus op praktische doelen na jaren van prioriteitswijzigingen en zelfs enkele ontslagen." Dat betekent dat Lynch nu "de verwachtingen terugschroeft" om ervoor te zorgen dat de auto daadwerkelijk de markt bereikt.

Gurman zegt verder dat de zelfrijdende technologie van Apple een krachtige machine krijgt met de codenaam Denali, gebouwd rond maar liefst vier van de snelste Mac-processors van Apple. Dat systeem zou klaar zijn voor massaproductie, maar, nogmaals, er wordt gedacht dat Apple ervoor zal kiezen om ook dat terug te schroeven.

Wat de prijs betreft, zegt Gurman dat Apple oorspronkelijk van plan was de auto voor minstens 120.000 dollar te verkopen, maar dat het bedrijf nu mikt op iets rond de 100.000 dollar, wat hem precies in de buurt brengt van de Tesla Model S en de Mercedes-Benz EQS. Dat maakt het zeker geen goedkope auto, maar de technologie die erbij komt kijken kan de prijs waard zijn. Ervan uitgaande dat de releasedatum van 2026 wordt gehaald.

