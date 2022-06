Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple Carplay krijgt een gloednieuwe look en focus.

De nieuwe look is geïnspireerd op WatchOS en maakt gebruik van widgets en kan zich zelfs verspreiden over het hele dashboard, als de fabrikant dat toestaat.

Apple hoopt dat het uiteindelijk je hele instrumentencluster zal aansturen - inclusief de MPH-meter en andere dashboardinstrumenten. Daarnaast zul je verschillende soorten tegels kunnen selecteren om weer te geven, waaronder het weer en zelfs smart home-functies om direct belangrijke informatie te zien tijdens het rijden.

Je kunt er ook voor kiezen om Apple Maps op het scherm achter het stuur te laten draaien als achtergrond voor de wijzerplaten, terwijl brandstofinformatie (of batterijgegevens) als aparte widgets apart kunnen worden gezet.

De nieuwe Apple Carplay wordt formeel gelanceerd in 2023. We weten nog niet zeker hoe compatibel het zal zijn met bestaande Carplay-auto's, hoewel Apple beweert dat meer dan 90 procent van alle auto's die nu in de VS worden gemaakt de huidige versie ondersteunen, dus we verwachten dat het bedrijf zich zal inspannen om op zijn minst een versie van het systeem op alle auto's te laten draaien.

Hopelijk stimuleert het ook app-ontwikkelaars om Carplay-ondersteuning in hun apps te introduceren. Een aantal van de belangrijkste apps ondersteunen Carplay al, maar we hebben er ook een aantal gevonden die we er graag in zouden zien.

Geschreven door Rik Henderson.