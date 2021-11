Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft naar verluidt "veel van het kernwerk" gedaan dat nodig is voor een nieuwe processor die een toekomstige autonome elektrische auto zal aandrijven.

De auto wordt door Apple ontwikkeld als onderdeel van een geheim project dat intern Titan heet . Volgens Mark Gurman van Bloomberg, aangezien het siliciumteam van Apple bijna klaar is met het werken aan de processor van de auto, kan het doel van het bedrijf voor het debuut van de autonome EV worden opgeschoven naar slechts vier jaar vanaf nu.

Gurman beschreef de chip als de "meest geavanceerde component" die tot nu toe voor het project is gemaakt. Het bedrijf is van plan de chip te testen in zijn vloot van testvoertuigen in Californië en streeft er uiteindelijk naar om "sterkere waarborgen te bieden dan wat beschikbaar is bij Tesla en Waymo", aldus het rapport.

Project Titan, ook wel Apple Car genoemd, is de afgelopen jaren behoorlijk geëvolueerd. Momenteel wordt gedacht dat Apple een autonome auto zonder stuur ontwerpt. Het interieur is ruim, compleet met een groot touchscreen-display in iPad-stijl met een iOS-achtige gebruikersinterface.

Idealiter wordt de auto verkocht aan consumenten - of dat is het "meer waarschijnlijke scenario", meldt Gurman.

Apple wil het voertuig standaard compatibel maken met het gecombineerde laadsysteem, zodat het gebruik kan maken van de meeste openbare snellaadstations.

