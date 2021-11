Is dit hoe de Apple Car eruit zal zien?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vanarama, een bedrijf dat vooral bekend staat om zijn autoleaseactiviteiten, denkt dat het misschien weet hoe de aankomende auto van Apple eruit zal zien. Het heeft een zeer gedetailleerd interactief 3D-model vrijgegeven waarover we kunnen nadenken.

Vanarama zegt dat het model is gebaseerd op officiële Apple-patenten en heeft deze informatie gebruikt om zich voor te stellen hoe de auto eruit zal zien bij release. Het concept detailleert zowel het exterieur als het interieur van de auto.

Terwijl je de auto bekijkt, verschijnen er kleine aantekeningen om de ontwerpkeuzes uit te leggen. We zien alles, van een op de Mac Pro geïnspireerde grille tot het bovenlichaam zonder pilaren, dat vanuit alle hoeken een onbelemmerd zicht biedt.

Het is een vrij wild ontwerp en het lijkt enige inspiratie te hebben gehaald uit Teslas Cybertruck , zij het met zachtere randen. Het resultaat is een anachronistische mix van jaren 70 design en futuristische flair.

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 11 November 2021

Er zijn een paar punten die eruit springen (bedoelde woordspeling) en die ons doen denken dat het onwaarschijnlijk is dat dit op een productiemodel zal lijken. De voorkant heeft voornamelijk een schuine grille die een punt maakt met de motorkap, wat zou betekenen dat deze auto niet legaal is op de weg. Daar wil je zeker niet door geraakt worden.

Er is ook een overvloed aan branding, wat niet de typische stijl van Apple is. We zouden een veel subtielere benadering verwachten van de doorgaans minimalistische techgigant.