RingGo-parkeerapp werkt nu via Apple CarPlay

(Pocket-lint) - De Britse parkeerapp RingGo werkt nu via Apple CarPlay , waardoor bestuurders hun parkeersessies kunnen boeken via het infotainmentsysteem in plaats van via hun iPhone.

Zolang de gebruiker iOS 14 of hoger heeft geïnstalleerd en een van de meer dan 600 compatibele autos - inclusief modellen van Audi, BMW, Citroën, Fiat, Honda, Jeep en Ford - kan hij, zij of zij de locatie- en registratiegegevens invoeren in de de centrale console van het voertuig om een sessie te betalen en te activeren.

"We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe en innovatieve manieren om RingGo zo toegankelijk mogelijk te maken. Onze samenwerking met CarPlay is niet anders. We willen ervoor zorgen dat alle automobilisten met een druk op de knop toegang hebben tot alle tools en services die ze nodig hebben, niet alleen hun reizen gemakkelijker, maar veiliger maken", zegt de directeur van RingGo, Peter ODriscoll.

"RingGo biedt automobilisten nu meer manieren om navigatie, parkeren, vervoer en dagelijkse digitale routines naadloos te combineren. Voor ons is het essentieel om onze chauffeurs uit te rusten met technologie die de efficiëntie verhoogt wanneer ze onderweg zijn. Nu hoeven automobilisten niet langer met meerdere apparaten te jongleren en kunnen al hun vereiste diensten vinden op hun ingebouwde infotainmentconsole."

De RingGo-app werkt ook met Apple Watch, die de details van uw parkeersessie en meer toont.