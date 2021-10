Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft plannen om CarPlay uit te breiden om elk aspect van het voertuig van een eigenaar te besturen, en fungeert als het centrale bedieningspaneel om alles te manipuleren, van de airconditioning en het verwarmingssysteem van de auto, de uitlijning van de stoelen, de radio en meer.

Het bedrijf kijkt ook naar de software om informatie over de staat van het voertuig te hosten, zoals het weergeven van de snelheidsmeter, brandstofmeter en toerenteller.

Naar verluidt intern met de codenaam "IronHeart", merkt het rapport van Mark Gurman via Bloomberg op dat voor zon diepe voertuigintegratie de toestemming en medewerking van fabrikanten nodig zou zijn om aan boord te springen.

Verder, gezien de vroege stadia van de ontwikkeling, is er altijd de kans dat Apple uiteindelijk besluit om het project helemaal te schrappen.

De verhuizing klinkt absoluut alsof Apple nog een stap zet om daadwerkelijk een schijn van een veelbesproken Apple Car te creëren, en hoewel het bedrijf het fysiek vrijgeven van een op maat ontworpen, in-house gebouwd volwaardig voertuig hoogstwaarschijnlijk op zijn minst een complete decennium verwijderd, zijn de eerste stappen ongetwijfeld in de maak.

Onlangs heeft Apple meer grotere sprongen gemaakt op de automarkt dan alleen CarPlay. In de afgelopen jaren is het bedrijf begonnen met het pushen van CarKey, een digitale NFC-gebaseerde kaart die je aan je iPhone of Apple Watch kunt toevoegen, waarmee je je auto kunt openen en starten zonder dat je een traditionele fysieke kaart nodig hebt.

Klik hier om het volledige overzicht van Pocket-lint te lezen over alles wat we weten over een potentiële Apple Car.

De beste elektrische autos 2021: Top batterij-aangedreven voertuigen beschikbaar op Britse wegen Door Chris Hall · 7 October 2021