(Pocket-lint) - Senior bronnen uit de industrie hebben verslaggevers van The Korea Times verteld dat leidinggevenden van Apple de laatste tijd in het land zijn geweest om te onderhandelen en toekomstige plannen voor de productie van elektrische auto-onderdelen te bespreken.

De industrie van elektrische voertuigen (EVs) is er een die snel groeit, en als Apple zijn status als het rijkste bedrijf ter wereld wil behouden, is het op papier zeker logisch om uit te breiden naar een markt die zo enorm lucratief is als autos.

Gefundeerde lekken over hoe een Apple Car eruit zou kunnen zien, hoe hij eruit zou kunnen zien of iets dergelijks, is echter vrijwel uitgestorven. Apple voert enigszins openlijk wegtests uit voor zijn interne tests van zelfrijdende autos met behulp van hun eigen LiDAR-eenheden, maar die modules zijn uitgerust met elke standaard Lexus van een autopark.

Volgens het rapport van The Korea Times zijn Apple-exes in Korea geweest voor zakelijke gesprekken met zijn Koreaanse partners in de halfgeleider- en beeldschermsectoren [en nu] zoekt het bedrijf zakelijke partners in Korea voor zijn EV-activiteiten".

Insiders speculeren dat Apple "geavanceerde" vergaderingen heeft gehouden met andere hogergeplaatsten van SK Innovation - de tak van LG die batterijen voor elektrische autos produceert.

Een van de manieren waarop Apple zich wil onderscheiden van de EV-concurrentie, is door lithium-ijzerfosfaatbatterijen, ook wel LFP-batterijen genoemd, te gebruiken in tegenstelling tot de traditioneel gebruikte lithium-ionbatterijen in bijna elk stukje technologie dat tegenwoordig beschikbaar is.

LFP-batterijen worden als duurzamer beschouwd in termen van batterijen die langer meegaan dan meer oplaadcycli aankunnen dan typische li-ion-eenheden, maar ze hebben ook een lagere initiële energiedichtheid in vergelijking met een li-ion-eenheid van hetzelfde gewicht en maat. Ze zouden ook veel veiliger zijn en minder vatbaar voor oververhitting, wat hoog op de prioriteitenlijst van Apple moet staan.

Maar misschien is het belangrijkste aspect van deze batterijen dat ze geen nikkel of kobalt bevatten - twee bronnen die over het algemeen enorme leveringsbeperkingen kennen en snelle massaproductie veel moeilijker zouden maken.

Apple zou niet de eerste zijn die deze nieuwe LFP-batterijtechnologie op de markt brengt, aangezien Tesla ze al gebruikt, maar slechts in een zeer kleine batch van in China vervaardigde Models 3 en Y. CEO Elon Musk tweette echter dat het bedrijf van plan is een volledige overgang van lithium-ion naar LFP ergens in de nabije toekomst.

Nikkel is onze grootste zorg voor het opschalen van de productie van lithium-ioncellen. Daarom schakelen we autos uit het standaardgamma over naar een ijzeren kathode. Veel ijzer (en lithium)! — Elon Musk (@elonmusk) 25 februari 2021

Wat betreft een verwachte releasedatum van Apple Car, ben niet van plan om iets uit het bedrijf te zien komen tot ten minste 2025, aangezien de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo beweert dat de ontwikkeling van Apple Car zich nog in de beginfase bevindt, met de Cupertino reus die streeft naar een lancering pas in 2028 of daarna.

