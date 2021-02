Hyundai-bron zegt dat Apple Car-discussies zijn gestopt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na eerder aangegeven te hebben dat het in gesprek was met Apple, heeft Hyundai bevestigd dat de discussies rond het project zijn gestaakt.

De laatste paragraaf in de langlopende Apple Car-saga ziet een Bloomberg-bron die beweert dat de gesprekken enkele weken geleden zijn gestopt en dat Apple in gesprek is geweest met andere autofabrikanten - en er kan natuurlijk een element van zijn dat het een opzettelijke onderhandelingstactiek.

Er is hierover geen officiële update van beide bedrijven.

Vorige week werd gemeld dat er een deal van $ 3,6 miljard in het verschiet lag tussen Apple en Hyundai om een volledig autonome elektrische auto te bouwen in de fabriek van Kia in West Point, Georgia. Het leek waarschijnlijk dat het voertuig het E-GMP-platform van Hyundai zou gebruiken.

De Korea Economic Daily maakte begin januari voor het eerst melding van de "vroege fase" -besprekingen, terwijl Reuters en anderen meldden dat 2024 de streefdatum is voor de fabricage van het voertuig, dat naar verluidt volledig autonoom kan zijn.

Eind januari suggereerde een leidinggevende van Hyundai dat het bedrijf "zich druk maakte over hoe het moest, of het goed is om het te doen of niet. We zijn geen bedrijf dat autos voor anderen maakt. Het is niet zoiets als een samenwerking met Apple altijd zou produceren geweldige resultaten. "

