De laatste geruchten over Apple Car wijzen op de toeleveringsketen in Japan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De geruchten over Apple Car bevinden zich in de fase geen rook zonder vuur en nu wordt gemeld dat Apple onderhandelt over deals met tal van Japanse bedrijven in de toeleveringsketen.

Het rapport komt van Nikkei, wat suggereert dat naar verluidt ten minste zes bedrijven betrokken zijn bij de productie van onderdelen van het voertuig. Eerder deze week suggereerde het dat Apple op het punt stond een deal te sluiten van $ 3,6 miljard met Hyundai om het voertuig in de VS te assembleren in de West Point-fabriek van Kia in Georgië.

Nikkei meldt echter ook dat de leveranciers nog steeds overtuigd zijn van het voordeel van deelname aan Apple Car vanwege de strikte bepalingen van Apple en het model dat Apple gebruikt - een horizontale taakverdeling - dat ook wordt gebruikt bij de productie van zijn andere producten; in wezen de hele productie opsplitsen in kleinere eenheden, zodat het gemakkelijker te beheren is en door meerdere leveranciers kan worden bewerkt.

Apple heeft een onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteit in Yokohama en de supply chain-inspanning wordt blijkbaar van daaruit geleid.

Leveranciers voor het project zijn waarschijnlijk niet zo enthousiast over een achtergrondrol in het project en Hyundai was inderdaad blijkbaar "kwellend" over de deal, zoals gerapporteerd door Reuters, grotendeels omdat het partnerschap een molensteen zou kunnen worden en mogelijk zijn eigen EV-inspanningen zou kunnen ondermijnen.

Rapporten suggereren dat het nieuwe voertuig waarschijnlijk het E-GMP-platform van Hyundai zal gebruiken. Voor dat platform staan de komende jaren al zeker 23 Hyundai- en Kia-modellen in de pijplijn .

Geschreven door Dan Grabham.