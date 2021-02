De Apple Car wordt een volledig autonome elektrische auto die door Kia in de VS wordt gebouwd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een nieuwe dag en nog meer details komen naar voren over Apples werk aan autonome voertuigen. Nu nemen de dingen echter een meer substantiële vorm aan.

Hoewel eerder geruchten ( en bevestigd ) waren dat het in gesprek was met Hyundai, meldt CNBC dat er nu een deal lijkt te sluiten voor de twee bedrijven.

Bovendien lijkt het erop dat de joint venture een volledig elektrisch, volledig autonoom voertuig gaat produceren en dat de productie zal plaatsvinden in de fabriek van Kia in West Point, Georgia. Hyundai bezit iets meer dan een derde van Kia. Bloomberg meldt dat de investering $ 3,6 miljard waard zou kunnen zijn.

De nieuwe EV zal vrijwel zeker gebaseerd zijn op het E-GMP-platform voor elektrische voertuigen van Hyundai waarover we eerder hebben gerapporteerd. Hyundai heeft al gezegd dat er 23 Kia- en Hyundai-modellen op komst zijn op basis van het platform. Het lijkt duidelijk dat Apple de markt voor autonome voertuigen wil aanboren, die de komende jaren zal exploderen - meer dan $ 500 miljard in 2026 volgens Allied Market Research .

CNBC meldt dat het voertuig in 2024 in productie zal gaan, een datum die we eerder hebben gehoord, hoewel het rapport ook suggereert dat die datum kan worden verschoven. Het rapport bevestigt ook dat, hoewel het voertuig door Kia zou worden geassembleerd, het voertuig een Apple-model zou zijn in plaats van een Kia-voertuig dat wordt aangedreven door Apple-software.

Bovendien neemt het project blijkbaar niet eens de moeite om rekening te houden met chauffeurs. "De eerste Apple Cars zullen niet ontworpen zijn om een bestuurder te hebben", aldus een bron geciteerd door CNBC. "Dit worden autonome, elektrische voertuigen die zijn ontworpen om zonder bestuurder te rijden en gericht op de laatste kilometer."

De "laatste mijl" suggereert dat het project zich zou kunnen concentreren op bestelwagens. Het duurste om iets bij u thuis te krijgen, is de reis van het plaatselijke depot naar uw deur en steeds efficiëntere voertuigen voor dit doel zullen in de toekomst enorme kostenbesparingen opleveren.

Het rapport suggereert ook dat Hyundai denkt dat de onderneming het in staat zal stellen om zijn eigen autonome ambities waar te maken - het heeft ook een partnerschap met Aptiv om autonome technologie te ontwikkelen, waaronder robotaxis.

De faciliteit van Kia in West Point heeft blijkbaar reservecapaciteit om het project te huisvesten. Het opende in 2010 .

Geschreven door Dan Grabham.