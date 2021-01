Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft aangekondigd dat het zijn executive line-up schudt en tijdens het proces heeft het ook onthuld dat het aan een nieuw project werkt.

Dan Riccio, die sinds 2012 als senior VP of engineering voor Apple-hardware heeft gediend, gaat nu over naar een nieuwe rol om zich te concentreren op een nieuw project en zal volgens een persbericht van Apple rechtstreeks rapporteren aan CEO Tim Cook. Het bedrijf werkte niet uit, wat niet verrassend is, maar het roept de vraag op: waar zal Riccio precies al zijn tijd aan besteden om vooruit te komen?

Het moet iets groots zijn, toch?

Momenteel gaat het gerucht dat Apple een autonome elektrische auto ontwikkelt en een headset die mogelijk in staat is tot augmented reality of virtual reality of beide. Het werkt natuurlijk ook aan de AirTags en verschillende updates in zijn portfolio, maar om Riccio een nieuwe rol toe te wijzen die aan slechts één project is toegewezen, moet het meer zijn dan MacBook-vernieuwingen en item-trackers.

Apple merkte op dat Riccio een leider is geweest in het ontwerpen, ontwikkelen en ontwikkelen van bijna alle producten van Apple - van de eerste generatie iMac tot de recentere 5G iPhone-serie ,M1-gebaseerde Macs en AirPods Max . Apple zei dat hij het innovatievermogen van het bedrijf heeft "vergroot".

De vervanger van Riccio in het managementteam van Apple is John Ternus. Sinds 2013 is hij VP hardware engineering.

Geschreven door Maggie Tillman.