Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens geruchten werkt Apple al jaren aan een zelfrijdende elektrische auto met de codenaam Project Titan . Het laatste bewijs dat het project nog in de maak is, komt in de vorm van honderden recente vacatures.

Analysebureau GlobalData zag dat het bedrijf in 2020 meer dan 300 banen had gepost, onder meer voor "sleutelrollen die duiden op werken aan batterijvermogenbeheer, verkeersveiligheid en auto-ervaring". Deze vacatures waren blijkbaar allemaal voor nieuwe medewerkers binnen Apples Special Project Group, of SPG, een speciale eenheid bij het bedrijf uit Cupertino dat alleen werkt aan schaalbare, innovatieve projecten.

Enkele van de SPG-posities die Apple hoopte te vervullen, zijn onder meer:

En dit waren maar een paar van de vacatures. Apple plaatste ook ongeveer 50 banen met betrekking tot digitale auto-ervaring en draadloze technologieën . Het bedrijf heeft het afgelopen half jaar zelfs de frequentie waarmee het banen voor elektrotechniek plaatst, opgevoerd .

Hoewel het elektrische voertuig van Apple waarschijnlijk nog ver verwijderd is van het op de markt komen, lijkt het er zeker op dat de inspanningen van Project Titan toenemen.

Geschreven door Maggie Tillman.