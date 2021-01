Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vorige week kwamen berichten naar voren dat Apple een zelfrijdende elektrische auto aan het ontwikkelen is , en het heeft gesproken met Hyundai en een aantal andere EV-fabrikanten. Nu is er meer bewijs dat suggereert dat die geruchten geldig zijn.

Volgens The Verge heeft Apple begin 2020 vergaderingen gehouden met de in Californië gevestigde EV-startup Canoo voor zijn eigen autoproject voor elektrische voertuigen. Onder verwijzing naar anonieme mensen die bekend waren met de discussies, beweerde het rapport dat Apple en Canoo investeringen en zelfs acquisitie-opties bespraken.

Canoos "schaalbare platform voor elektrische voertuigen of skateboard", zou naar verluidt de interesse van Apple hebben gewekt. Het integreert de elektronica van de auto voor een flexibele cabine, compleet met steer-by-wire-technologie, ook al wordt dergelijke technologie "nog niet algemeen toegepast" in de industrie. Canoo wil blijkbaar echter de investeringsroute nemen, waardoor de gesprekken tussen de bedrijven waarschijnlijk uit elkaar zijn gevallen.

Houd in gedachten dat Reuters vorige week meldde dat het in Cupertino gevestigde bedrijf met Hyundai in gesprek was over het maken van een zelfrijdende elektrische auto, met als doel de lancering al in 2024. Dit maakt allemaal deel uit van Apples lang gekletste poging met de codenaam Project Titan. Apple zou bijeenkomsten houden met een aantal autofabrikanten, van Canoo tot Hyundai, om ontwerp en fabricage uit te besteden.

Merk op dat Hyundai en Canoo begin 2020 allebei een patroon volgden om elektrische voertuigen te ontwikkelen, maar dat project lijkt niets te maken te hebben met de plannen van Apple.

Canoo werd eind 2017 opgericht. Het verloor $ 182,3 miljoen in 2019 en liep 2020 binnen met slechts $ 29 miljoen op zijn naam, volgens een recente aanvraag bij de Securities and Exchange Commission . Het ontving ook een lening van $ 7 miljoen van het pandemische Paycheck Protection Program van de overheid.

Geschreven door Maggie Tillman.