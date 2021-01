Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple is naar verluidt in gesprek met Hyundai om een autonoom elektrisch voertuig te produceren. De Koreaanse autogigant bevestigde het zelfs, hoewel het ook zijn verklaringen herzag om zichzelf mogelijk te redden van de toorn van Cupertino.

De Korea Economic Daily maakte donderdag voor het eerst melding van hun "vroege fase" -besprekingen. Hyundai bevestigde de ontwikkeling later aan Bloomberg en zei: "Apple en Hyundai zijn in gesprek, maar aangezien het zich in een vroeg stadium bevindt, is er nog niets besloten." Hyundai zei verder tegen CNBC : "We begrijpen dat Apple in gesprek is met verschillende wereldwijde autofabrikanten, waaronder Hyundai Motor."

Als reactie op deze berichten schoten de aandelen van Hyundai Motor Company tijdens de handel op vrijdag meer dan 20% omhoog op de Korea Exchange.

Pocket-lint probeerde echter contact op te nemen met Hyundai en een woordvoerder weigerde commentaar te geven. En nu trekt het bedrijf zich terug bij zijn eerste opmerkingen. Eind donderdag heeft Hyundai zijn verklaringen aan de media geactualiseerd en geeft voorzichtig toe dat het alleen verzoeken om mogelijke samenwerking heeft ontvangen van een aantal bedrijven. Hyundai heeft specifiek elke vermelding van Apple verwijderd.

"We hebben verzoeken ontvangen voor mogelijke samenwerking van verschillende bedrijven met betrekking tot de ontwikkeling van autonome EVs", verduidelijkt Hyundai Bloomberg . Er zijn geen beslissingen genomen omdat de besprekingen zich in een vroeg stadium bevinden. " Bloomberg merkte op dat Hyundai, door aanvankelijk Apple te noemen, de woede van Apple riskeert, dat bekend staat om zijn geheimzinnigheid over producten en partnerschappen.

Vorige maand meldde Reuters dat Apples langverwachte elektrische auto-initiatief, waarvan men denkt dat het Project Titan heet, nog steeds in de maak is en dat het van plan is om een autonoom elektrisch voertuig te ontwikkelen. Maar de auto zal naar verwachting pas in 2024 worden gelanceerd.

Ondertussen lanceerde Hyundai afgelopen augustus zijn eigen EV-merk, Ioniq , en heeft het plannen om de komende vier jaar drie volledig elektrische voertuigen aan te bieden.

Geschreven door Maggie Tillman.