Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er gaan geruchten de ronde voor het beste deel van een decennium. Maar ja, Apple zou eindelijk een auto kunnen maken. Reuters sprak met twee mensen die dicht bij het project stonden en meldt dat het tegen 2024 in productie zal zijn met een "next level" batterijtechnologie tegen lagere kosten en een groter bereik.

Voor alle duidelijkheid: de bronnen zeggen dat het voertuig in eerste instantie een personenauto voor de massamarkt zal zijn.

Apple heeft al enige tijd een team dat zich bezighoudt met autotechnologie en geruchten - die we hebben gevolgd in onze Apple Car-functie - wijzen in gelijke mate op een volledig nieuw voertuig of gewoon op Apple-technologie voor andere autos. Op een gegeven moment wordt gesuggereerd dat Apple stopte met werken aan het nieuwe voertuig om opnieuw te beoordelen wat het probeerde te bereiken en aan software te werken die het werk aan CarPlay had kunnen betekenen. In 2019 werden 190 mensen ontslagen uit het autoteam.

Maar nu kan het eindelijk tijd zijn voor het werk van Apple om het licht te zien. We weten al een tijdje dat het werk Project Titan heet, onder leiding van Doug Field die eerder bij Apple had gewerkt en daarna bij Tesla.

Technologiebedrijven hebben het moeilijk gehad om in de auto-industrie te komen, net zoals gevestigde autobedrijven dat hebben gedaan met het integreren van meer technologie in hun verouderde processen. Vorig jaar moest Dyson zijn werk doen aan een elektrische auto - ontworpen en ontwikkeld in het VK. James Dyson onthulde later de auto , en cruciaal is dat de gepatenteerde solid-state batterijtechnologie - waar Dyson bekend om staat - elders zal worden gebruikt. En Teslas worstelingen in de loop van de tijd zijn goed gedocumenteerd.

Geschreven door Dan Grabham. Bewerken door Rik Henderson.