Apple Car: wat gebeurt er met de autonome autotechnologie van Apple?

(Pocket-lint) - Je hebt de geruchten gehoord: Apple probeert een revolutie teweeg te brengen in de auto, althans dat is wat alle lekken en geruchten aangeven. En in plaats van een volledig autonoom voertuig in ontwikkeling te zijn, suggereren geruchten dat het een personenauto zal zijn die mensen kunnen kopen.

Verschillende rapporten van de afgelopen jaren beweerden dat Apple niet alleen voormalige Tesla-medewerkers afsloot en auto-experts inhuurt, maar ook in het geheim een onderzoekslaboratorium startte met honderden Apple-medewerkers die werkten aan een project met de codenaam Titan, hoewel het later ontslagen uit het project.

Dit is wat u moet weten.

Project Titan is een poging om autonome rijsystemen te ontwikkelen

Het begon als een elektrisch autoproject

Apple begon enige tijd in 2014 te werken aan " Project Titan " en op een gegeven moment hadden bijna 1.000 werknemers een elektrisch voertuig ontwikkeld in een geheim laboratorium in de buurt van het hoofdkantoor in Cupertino.

Het project is vervloekt, als je wilt, met leiderschapsdrama en andere problemen, die ertoe hebben geleid dat Apple het heeft gepauzeerd en honderden werknemers heeft ontslagen. In 2016 herschikte het de oude directeur Bob Mansfield om de leiding te nemen. Mansfield verlegde de focus van Apple naar het maken van een autonoom rijsysteem.

Terwijl het leiderschap van Titan is verhuisd naar Giannandreas AI- en machine learning-groep, blijven er geruchten dat Apple in 2024 een Tesla-achtige auto lanceert.

Terwijl sommigen zeggen dat Apple alleen maar zelfrijdende technologie ontwikkelt, beweren anderen nog steeds dat er een auto in ontwikkeling is en melden dat Apple contacten heeft gelegd met de toeleveringsketen. Het is hoe dan ook moeilijk om zeker te zijn, hoewel natuurlijk elke auto die Apple lanceerde alle zelfrijdende technologie zou gebruiken die wordt ontwikkeld. En in december 2020 haalde Reuters twee mensen aan die het over het project had gesproken. Ze suggereerden dat er in 2024 een Apple-auto in productie zal zijn.

Werk aan de ontwikkeling van het besturingssysteem in Canada

Er vonden ook tests plaats op Canadese wegen

In 2019 kocht Apple Drive.ai

Apple heeft blijkbaar meerdere teams die aan verschillende onderdelen van de software werken. Er is bijvoorbeeld een team in Canada dat het basisbesturingssysteem ontwikkelt. Apple kreeg in 2017 ook een vergunning van de California DMV om zelfrijdende voertuigen op de openbare weg te testen met verschillende Lexus RX450h SUVs uit 2015 die werden gehuurd van Hertz.

Apple heeft verschillende SUVs van Lexus uitgerust met een reeks verschillende sensoren waarop de zelfrijdende software draait. Het werkt ook aan een zelfrijdende pendeldienst die is ontworpen om werknemers tussen de kantoren van Apple in Silicon Valley te vervoeren.

In juni 2017 bevestigde Apple-CEO Tim Cook dat Apple zich concentreert op autonome systemen en suggereerde dat het werk zou kunnen worden gebruikt voor andere toepassingen dan autos. "Autonome systemen kunnen op verschillende manieren worden gebruikt - een voertuig is er maar één, maar er zijn veel verschillende gebieden. En daar wil ik niet verder mee gaan", legt Cook uit.

In juni 2019 kwamen we erachter dat Apple nog steeds enthousiast was over autonoom verkeer, omdat het Drive.ai kocht, een startup die pilotprogrammas had uitgevoerd met autonome voertuigen in Texas. Het bedrijf stopte met werken, maar Apple heeft de voertuigen en ingenieurs overgenomen.

Volgens analisten Morgan Stanley zal Apple in 2020 bijna $ 19 miljard uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling, wat neerkomt op ongeveer een vijfde van de totale R & D-uitgaven in de auto-industrie (ongeveer $ 100 miljard). Intrigerend inderdaad.

Alle laatste geruchten over het autoproject van Apple.

Reuters sprak met twee mensen die dicht bij Project Titan staan en meldt dat de Apple-auto tegen 2024 in productie zal zijn met een "next level" batterijtechnologie tegen lagere kosten en een groter bereik. Voor alle duidelijkheid: de bronnen zeggen dat het voertuig in eerste instantie een personenauto voor de massamarkt zal zijn.

Een rapport van Digitimes suggereert dat Apple een autofabriek heeft opgericht en leveranciers aan het vestigen is. Er wordt gesuggereerd dat TSMC betrokken zal zijn bij zelfrijdende autochips. De componentenindustrie zegt naar verluidt dat de Apple-auto vergelijkbaar zal zijn met Tesla en dat de tijdlijn een lancering van 2024-25 zou suggereren.

Een rapport van Bloomberg geeft aan dat de zelfrijdende auto-eenheid onder de controle is gekomen van John Giannandrea, Apples kunstmatige intelligentie-manager.

Volgens een onderzoeksnota van Morgan Stanley zal Apple "het ontwerp, het lef en de ervaringen en diensten bovenop het platform moeten beheersen". Betekent dit dat het zelf een heel voertuig zal ontwikkelen? Waarschijnlijk niet, maar het potentieel is er.

Misschien relevant, misschien niet, maar Apple heeft een patent aangevraagd voor het aanpassen van de tint van ramen in "voertuigen en gebouwen" met behulp van meerdere lagen binnen het glas. Apple verwijst in de octrooiaanvraag verschillende keren naar voertuigen.

Apple kocht Drive.ai , een startup die pilootprogrammas van autonome voertuigen in Texas heeft uitgevoerd. Terwijl Drive.ai zijn eigen activiteiten stopte, heeft Apple nu de vloot van zelfrijdende autos en andere activa van Drive.ai, waaronder ingenieurs.

De herintreding van Teslas Doug Field zou kunnen betekenen dat Apple Car-plannen weer helemaal op de voorgrond staan. Field verliet Apple in 2013 om met Tesla te werken en had de leiding over de productie van Model 3 bij het bedrijf voor elektrische autos.

Tony Fadell, die bekend staat als de "vader van de iPod", verscheen op Bloomberg TV om zijn tijd bij Apple te bespreken. Tijdens het interview onthulde hij dat hij in 2008 met voormalig Apple-CEO Steve Jobs had gesproken over hoe Apple een autoproject zou kunnen aanpakken.

Maar Apple had toen niet genoeg middelen voor zon project. Fadell legde uit: "We hadden een paar wandelingen, en dit was in 2008, over als we een auto zouden bouwen, wat zouden we dan bouwen? [...] We zouden kijken naar wat een dashboard zou zijn, wat zou een stoel zijn, hoe zou je het van brandstof voorzien of van stroom voorzien, maar aan het eind was het altijd zo van We hebben het zo druk, we zijn zo beperkt. Weet je. Het zou geweldig zijn om het te doen, maar dat kunnen we niet.

Het opstarten van elektrische motorfietsen, Mission Motors, stopte met haar activiteiten, en het beschuldigde Apple ervan dat het zijn belangrijkste talent had gegrepen, aldus Reuters . Apple heeft zes ingenieurs van de in San Francisco gevestigde startup gepocheerd, maar heeft nooit geprobeerd Mission Motors helemaal over te nemen. De ingenieurs waren naar verluidt gespecialiseerd in elektrische aandrijfsystemen en batterij-algoritmen voor opladen en koelen.

Apple heeft naar verluidt meer dan een jaar besteed aan het onderzoeken of een Apple Car-project zelfs maar haalbaar was. Het bedrijf moet hebben gedacht dat het de moeite waard was om nog wat meer te verkennen, want volgens The Wall Street Journal hebben projectleiders het zogenaamde Apple Car-team verdrievoudigd tot meer dan 600 mensen. Van Apple werd gedacht dat het zijn inspanningen opvoert om een elektrische auto te bouwen en zelfs een streefdatum voor verzending voor 2019 heeft vastgesteld.

Volgens The Guardian had Apple in augustus 2015 een ontmoeting met Californische functionarissen voor autonoom rijden. Dit zou het gevolg zijn van een onderzoek naar het verwerven van een niet meer gebruikte militaire basis met veel wegen voor het testen van autonome autos. Apple heeft ook een engineering programmamanager ingehuurd - iets dat meestal bij het bedrijf gebeurt als een project klaar is om het lab te verlaten.

Apple was op zoek naar locaties om een zelfrijdende auto te testen, volgens The Guardian , die zei dat het deze informatie te weten was gekomen via een verzoek om openbare registers. In een van de e-mails die via het verzoek werden verkregen, vroeg een Apple-ingenieur aan GoMentum, een voormalige marinebasis van 5000 hectare, om "begrip van de timing en beschikbaarheid voor de ruimte". Apple vroeg ook om een indeling / fotos van het terrein.

Volgens The Financial Times heeft Apple experts op het gebied van autotechnologie en voertuigontwerp aangeworven - inclusief ingenieurs op het gebied van voertuigdynamica - om te werken in het nieuwe "uiterst geheime onderzoekslaboratorium". Vervolgens beweerde The Wall Street Journal dat Apple Doug Betts inhuurde, die ooit diende als senior vice-president van de Chrysler Group, waar hij het wereldwijde hoofd van de operaties was die de productservice en kwaliteit leidde.

Bovendien had Apple de voormalige vicepresident voertuigtechniek van Tesla Chris Porritt aangenomen, die de hoofdingenieur van Aston Martin was. Apple nam ook Paul Furgale in dienst, de adjunct-directeur van het Autonomous Systems Lab van het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie. Apple was ook op zoek naar nog meer experts op het gebied van robotica en machine-ervaring, waarbij Furgale zogenaamd zowel studenten als onderzoekers zou rekruteren

In een ander rapport van Reuters werd onthuld dat A123 Systems, fabrikant van accus voor elektrische autos, Apple aanklaagde wegens het agressief stropen van zijn beste ingenieurs sinds juni 2014. Deze ingenieurs hielpen Apple blijkbaar bij het opzetten van een grootschalige batterijafdeling. Manger Magazine meldde zelfs dat Apple een ontmoeting had gehad met BMW omdat het de i3-auto wilde gebruiken als basis voor zijn eigen elektrische auto.

De Financial Times voegde zich bij het koor door te melden dat een team van Apple-medewerkers autoproducten aan het onderzoeken was in een nieuw onderzoekslaboratorium op een uiterst geheime locatie nabij het hoofdkantoor van Apple in Cupertino. Het team werd geleid door ervaren managers van de iPhone-unit van Apple. The Wall Street Journal woog op alle speculatie en voegde er specifiek aan toe dat Apple een elektrisch voertuig met de codenaam Titan aan het maken was.

Een anonieme Apple-medewerker vertelde Business Insider dat Apple bezig was met iets dat "Tesla voor zijn geld zal geven". Apple en Tesla probeerden volgens Bloomberg Business ook medewerkers van het hoogste niveau bij elkaar te werven, hoewel Tesla destijds de strijd won door naar verluidt minstens 150 voormalige Apple-medewerkers te arresteren. Musk schepte er ook publiekelijk over op.

Geschreven door Maggie Tillman en Dan Grabham.