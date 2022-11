Het eerste autoalarm van Ring kan om de hoek liggen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het Ring autoalarm dat twee jaar geleden werd aangekondigd, zou zich klaar kunnen maken voor de release, hoewel het bedrijf nog geen data bevestigt.

Toen Amazon het autoalarm voor het eerst aankondigde in september 2020, zei het niet veel over wanneer het beschikbaar zou zijn. Het bevestigde wel dat het $ 59,99 zou kosten, hoewel het mogelijk is dat die prijs nu zou kunnen zijn veranderd dankzij de inflatie.

Twee jaar later heeft Ring nu een afbeelding van het apparaat toegevoegd aan de nieuwste Ring Android-app, terwijl hij eerder deze week ook de FCC de heads-up gaf over het product. Dat zou suggereren dat het product nu dichter dan ooit bij verzending is, maar we zullen moeten wachten op een officiële bevestiging voordat we te enthousiast kunnen worden.

Het product ziet er om een aantal redenen veelbelovend uit. Het is al bevestigd als een klein apparaatje dat verbinding zal maken met de OBD-II poort van een auto en vervolgens met het internet via Amazon Sidewalk, een low-power mesh systeem mogelijk gemaakt door al die Amazon Echo apparaten die bij mensen thuis staan.

Qua functies zullen gebruikers meldingen ontvangen als iets als een hobbel wordt gedetecteerd en er zal ook de optie zijn om op afstand een sirene te activeren.

Aangezien de meeste auto's al ingebouwde alarmen hebben, zijn het de meldingen die het Ring autoalarm aantrekkelijk maken. We kunnen ook verwachten dat meer functies deel uitmaken van het ding tegen de tijd dat het wordt geleverd, maar nogmaals, we moeten wachten op een aankondiging om zeker te zijn.

